Extremadura no irá a la Sectorial de Infancia y rechaza de nuevo el reparto de menores

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Mérida, 26 ago (EFE).- El vicepresidente de la Junta de Extremadura y líder regional de Vox, Óscar Fernández, ha anunciado este miércoles que el Gobierno extremeño impugnará judicialmente "uno a uno" aquellos expedientes que no concluyan con el retorno de los menores inmigrantes que se encuentran en Ceuta a Marruecos.

En un comunicado, Fernández, consejero también de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, informa de que ha remitido una segunda carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la que comunica que Extremadura no asistirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para este jueves, 27 de agosto.

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Óscar Fernández reclama además en su misiva que conste en acta el rechazo de la Junta de Extremadura al acuerdo propuesto por el Gobierno de España y a cualquier reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta hacia la comunidad autónoma.

El vicepresidente extremeño recuerda que corresponde al Estado resolver la situación de estos menores y realizar una valoración individualizada de cada expediente antes de plantear cualquier traslado a otra comunidad autónoma, aunque anuncia ya de antemano que la Junta impugnará judicialmente aquellos que no concluyan con el retorno de estos a Marruecos.

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Exige al Gobierno central a cumplir previamente con sus competencias en materia de extranjería; a abordar primero la situación existente en Ceuta y a garantizar la seguridad de los menores antes de plantear nuevos repartos territoriales.

Fernández reclama también que se investiguen las agresiones sexuales y violaciones denunciadas en la ciudad autónoma y que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la protección de niñas y adolescentes, "tanto españolas como extranjeras".

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Asimismo, exige que se identifique a los responsables de estos delitos y que sean puestos a disposición de la Justicia para responder por sus actuaciones, al mismo tiempo que pide que se acelere la reunificación familiar y el retorno de aquellas menores que hayan podido ser víctimas de agresiones sexuales, para priorizar su protección y bienestar.

La Junta de Extremadura defiende que "cualquier actuación debe realizarse atendiendo al interés superior del menor y mediante una valoración individualizada de cada situación", según su vicepresidente.

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En este sentido, advierte de que los traslados automáticos o colectivos antes de resolver los expedientes pueden dificultar la reunificación de los menores con sus familias y el retorno a su país de origen "cuando proceda". EFE.