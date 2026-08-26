'El ser querido' de Sorogoyen y Bardem, Tadeo Jones y Ridley Scott encabezan los estrenos

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Madrid, 26 ago (EFE).- 'El ser querido', la nueva cinta de Rodrigo Sorogoyen protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, una versión más emotiva del divertido 'Tadeo Jones' y la adaptación del libro 'La constelación del perro' de la mano de Ridley Scott protagonizan una semana de estrenos en la que también llega 'Harry Potter y la piedra filosofal' con un reestreno por su 25 aniversario.

Tras su paso por Cannes, llega a cines la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, en la que Javier Bardem da vida a Esteban Martínez, un aclamado director de cine con un pasado marcado por la violencia y los excesos, que ofrece a su hija Emilia (Victoria Luengo) un papel en su nuevo rodaje para ayudarla a relanzar su carrera, algo que reabrirá viejas heridas.

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El director de la aclamada 'As Bestas' se aleja del 'thriller' para ofrecer una historia de abandono, que se adentra en el mundo del cine a nivel narrativo.

La cuarta entrega de la exitosa saga de animación española trae la versión más paternal de Tadeo y Sara, que son ahora padres de Olimpia, una adorable e intrépida niña de dos años, y Momia no lleva nada bien haber dejado de ser el centro de atención. A través de un viaje en el tiempo, el arqueólogo se enfrenta a sus inseguridades mientras Sara sigue la pista de un objeto único: la lámpara maravillosa de las mil y una noches.

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El vallisoletano Enrique Gato, director de todas las películas de la saga, ha asegurado a EFE que esta es una aventura "más emotiva y elevada a nivel narrativo". A las habituales voces de Óscar Barberán y Michelle Jenner como Tadeo y Sara se le suman Petra Martínez y el cómico e imitador Carlos Latre.

Ridley Scott, una de las figuras más influyentes del cine de ciencia ficción, dibuja un tenebroso mundo en esta superproducción, adaptación de la novela homónima de Peter Heller, que cuenta con un elenco estelar: Jacob Elordi ('Saltburn'), Josh Brolin ('No es país para viejos') y Margaret Qualley ('La sustancia'), entre otros.

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En un mundo en el que un virus ha aniquilado a casi toda la humanidad, una misteriosa transmisión de radio irrumpe en la rutina de Hig, un joven piloto que perdió a su mujer, y Bangley, un experto en formación militar. Ambos penetrarán en lo desconocido mientras se enfrentan a carroñeros que atemorizan a los supervivientes.

Will Gluck ('Cualquiera menos tú') dirige esta comedia romántica en una Nueva York ligeramente distópica en la que solo se permite a los solteros tener encuentros sexuales una noche al año, una jornada en la que éstos se lanzan en masa a la calle para conocer gente.

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Monica Barbaro ('Top Gun: Maverick') y Callum Turner ('Animales fantásticos') dan vida a la pareja protagonista en un reparto que también cuenta con Maya Hawke ('Stranger Things') o Julia Fox ('Diamantes en bruto').

Este drama presenta una visión tierna y vulnerable de la masculinidad a través de unas profundas conversaciones que tienen unos amigos en unas termas, que cobran protagonismo cuando sus aguas comienzan a influir en el estado de ánimo de los chicos, dándoles el valor de decir cosas que nunca han contado a nadie.

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El primer largometraje de Gabriel Azorín ha sido rodado íntegramente en las termas romanas de Bande, en Ourense, y cuenta con la participación de actores noveles como Santiago Mateus, Antonio Gouveia u Oussama Asfaraah, a los que se suman el serbio Pavle Cemerikic ('La carga') y Lorena Iglesias ('Esa sensación').

Una erupción volcánica que interrumpe las vacaciones románticas de Rob y Bethany acaba provocando en la segunda la necesidad de deshacerse de todo y recorrer junto a su amiga Nel los lofts, clubes y callejones de Varsovia mientras se sumerge en un desafío emocional sobre su propia identidad.

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Este drama romántico dirigido por Peter Ohs ('Jethica') supone uno de los primeros grandes papeles en ficción para la cantante Charli XCX, quien también coescribe la cinta junto al director.

El restaurante La Era de los Nogales, en el pequeño pueblo oscense de Sardas, es el protagonista de este documental en el que se narra la historia de un establecimiento fundamental en la gastronomía de Huesca, que se alza sobre la montaña, el invierno y la naturaleza de una aldea de 36 habitantes.

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Manuel García-Gil cuenta a través de una historia de contradicciones, reflejadas en la gran densidad de estrellas Michelin en Huesca frente a la despoblación de su territorio, cómo un camino de arraigo y oficio puede hacer que la vanguardia nazca y sobreviva en el rincón más apartado.

La historia de Tania Head, una de las voces más reconocibles entre los supervivientes del 11-S, la llevó a convertirse en la presidenta de la Asociación de Supervivientes del World Trade Center.

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Sin embargo, este documental dirigido por Kike Maíllo ('Eva') cuenta la forma en la que se descubrió su mentira: una investigación de The New York Times en 2007 desveló que era una mujer de Barcelona que nunca había estado en las Torres Gemelas.

La primera entrega de la famosa y aclamada saga de fantasía basada en el mundo mágico de J.K. Rowling cumple 25 años de su estreno en 2001, y su reestreno trae de vuelta a las salas de cine la ya conocida historia de Harry Potter y su llegada a la escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts.

gdg/mt/jlp