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El colombiano Santiago Umba refuerza el bloque de montaña de Caja Rural-Seguros RGA

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Pamplona, 26 ago (EFE).- El escalador colombiano Santiago Umba (Arcabuco, 2002) llega a Caja Rural-Seguros RGA para potenciar el bloque de montaña con vistas a la próxima temporada.

A sus 23 años, atesora ya una notable experiencia en el pelotón profesional, con seis temporadas en diferentes proyectos y categorías, incluida una campaña en el WorldTour con el conjunto XDS-Astana, según indica el equipo en un comunicado.

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Así lo demuestran sus victorias en el GP Vorarlberg austriaco y en la cuarta etapa del Tour of Magnificent Qinghai, donde batió en el final a Jan Castellon, así como en la jornada reina del reciente Tour of Kahramanmaraş, carrera en la que terminó segundo de la general, y en la Ordu Black Sea Classic, también en Turquía.

Además, fue tercero en la clasificación final del Istrian Spring Tour croata, segundo en el Trofeo Alcide Degasperi, sexto en el Gran Premio Beiras y octavo en el Giro dell'Appennino.

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De Umba destaca que es un corredor que "se maneja bien en la montaña, pero que ha demostrado una especial habilidad sobre terrenos complicados y sinuosos. Se desenvuelve a la perfección en circuitos con pequeños repechos y llegadas en grupos reducidos, donde, a pesar de su envergadura, ha demostrado una punta de velocidad más que interesante".

Ante su nueva etapa, en declaraciones facilitadas por el equipo, el corredor de Boyacá manifiesta que siente que todavía le queda "mucho margen de mejora como ciclista y un proyecto como el de Caja Rural-Seguros RGA será perfecto para seguir este proceso".

Se describe como "un ciclista versátil, escalador pero también con una buena explosividad para intentar sumar victorias y buenos puestos en finales complicados"

En cuanto a sus metas, dice que quiere "ser capaz de sumar el mayor número de puntos UCI posibles y mantener un buen nivel durante toda la temporada. Mi objetivo es ser constante y competitivo desde el inicio", asevera. EFE

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