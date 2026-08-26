Dieciocho detenidos por vender empadronamientos falsos a migrantes por 500 euros

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Granada, 26 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 18 personas acusadas de vender empadronamientos a inmigrantes de varias nacionalidades, extranjeros en situación de vulnerabilidad que pagaban hasta 500 euros por falsos contratos de arrendamiento de habitaciones en cuatro viviendas del centro de Granada.

Según ha informado este cuerpo armado, la llamada operación Arco ha permitido detener a 18 personas y acabar con una red dedicada al empadronamiento fraudulento de migrantes.

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La Brigada de Extranjería y Fronteras ha dirigido esta operación y ha puesto a disposición judicial a los 18 arrestados como responsables de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Los arrestados aprovecharon la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas para subcontratarles las habitaciones.

La investigación arrancó ante el empadronamiento masivo de extranjeros en cuatro viviendas de Granada en las que se asentaron más de medio centenar de personas, la mayoría de origen magrebí.

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Ante estas evidencias, los agentes iniciaron comprobaciones en relación con las personas que realmente residían en las cuatro viviendas, constatando que era imposible por falta de espacio.

Además, en esas cuatro viviendas residían otras personas, españoles y extranjeros, que ni siquiera se habían empadronado.

Los agentes también comprobaron que los cuatro domicilios se habían alquilado en una inmobiliaria del centro de la ciudad por una misma persona, que en ocasiones actuaba como arrendatario y otras como avalista de otros falsos arrendatarios.

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De manera paralela, los implicados subarrendaban habitaciones a terceros y, en paralelo, hacían contratos falsos de alquiler de una habitación.

Para sostener la trama, la pareja del arrendador se hacía pasar por voluntaria de una conocida fundación de acogida y apoyo a personas en situación vulnerable, que utilizaba para captar a inmigrantes a los que ofrecía esta vía para la regularización.

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Por los tramites falsos de empadronamiento cobraban a cada extranjero entre 350 y 500 euros, dándose además la circunstancia que para esa modalidad de regularización extraordinaria no se exigía empadronamiento.

De los detenidos, algunos con antecedentes previos, tres son españoles y el resto extranjeros. Todos han sido detenidos en Granada salvo dos personas, que han sido arrestadas en Córdoba, hasta donde se trasladaron para intentar evitar ser localizados. EFE

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