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Detenido por agredir sexualmente a su hija de 2 años y compartir las imágenes

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Zaragoza, 26 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Zaragoza por, presuntamente, agredir sexualmente a su hija de 2 años y compartir las imágenes en internet, con una operación que los agentes desarrollaron en menos de 24 horas.

De este modo, según ha informado la Policía Nacional este miércoles en una nota de prensa, los agentes pusieron a disposición de la autoridad judicial al detenido como presunto responsable de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores y contra la intimidad.

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La investigación se inició después de que los agentes recibieran con carácter urgente varios informes remitidos por la organización estadounidense 'National Center for Missing & Exploited Children' (NCMEC), canalizados a través del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations) de Estados Unidos.

Los avisos hacían referencia a varios archivos alojados en una plataforma de almacenamiento en la nube que apuntaban a la posible comisión de graves delitos contra una menor, existiendo indicios de que el autor estaba en España y mantenía un acceso permanente a la víctima.

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Ante la gravedad de los hechos, los investigadores iniciaron de forma inmediata las gestiones de identificación, con las que determinaron que el presunto autor era el padre de la bebé y que convivían en el mismo domicilio.

Una vez confirmada la identidad del investigado y la situación de riesgo para la menor, los agentes se desplazaron de inmediato a la localidad donde estaba su domicilio, donde fue arrestado.

Durante el registro, los investigadores pusieron a la niña bajo protección e intervinieron diversos dispositivos informáticos, cuyo análisis permitió confirmar la existencia de abundante material relacionado con la explotación sexual infantil, presuntamente producido, almacenado y distribuido por el detenido.

La investigación permitió igualmente localizar herramientas de inteligencia artificial (IA) utilizadas presuntamente para generar imágenes de explotación sexual infantil mediante la manipulación de fotografías y vídeos de menores obtenidos en redes sociales.

Asimismo, los agentes descubrieron archivos de vídeo que evidenciarían un delito contra la intimidad, al haberse realizado grabaciones clandestinas desde el domicilio del investigado hacia la vivienda contigua, captando imágenes de una vecina en el interior de su domicilio.

Gracias a la rápida actuación policial, desarrollada en menos de 24 horas desde la recepción de la información inicial, fue posible poner fin a la situación de riesgo y garantizar la protección inmediata de la menor.

Finalizada la investigación, el detenido fue puesto a disposición judicial como presunto responsable de dos delitos de agresión sexual, un delito de corrupción de menores y otro contra la intimidad, decretándose su ingreso en prisión. EFE

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