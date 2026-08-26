Castilla y León, Extremadura y Aragón impugnarán los traslados de menores desde Ceuta

Guardar

Madrid, 26 ago (EFE).- Castilla y León, Extremadura y Aragón, las autonomías donde Vox ostenta las competencias de Infancia, han anunciado que impugnarán judicialmente los posibles traslados de menores migrantes desde Ceuta, al considerar que todos ellos deben ser devueltos a Marruecos.

Los consejeros de Vox en estas tres comunidades autónomas -Carlos Pollán (Castilla y León), Óscar Fernández (Extremadura) y Alejandro Nolasco (Aragón)- han enviado sendas cartas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en las que reiteran que no acudirán a la Conferencia Sectorial de Infancia que se celebra este jueves.

PUBLICIDAD

En dicho encuentro se abordará la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes, que fue aprobada este martes en Consejo de Ministros, a la que también se oponen estas tres comunidades, que piden que, pese a no asistir, conste en acta su voto negativo a la cantidad transferida y también a cualquier pretensión de reparto de menores procedentes de Ceuta.

En cartas con idéntico contenido, estos consejeros acusan al Ejecutivo de una "actuación negligente" y denuncian que sus recursos están en una "situación de saturación provocada por el constante efecto llamada de las actuaciones" y declaraciones del Gobierno.

PUBLICIDAD

Los consejeros de Vox denuncian además una situación de "caos e inseguridad generalizados" en Ceuta y exigen que se investiguen posibles agresiones sexuales y violaciones.

También piden al Gobierno que actúe de forma expeditiva para que se resuelvan "de forma inmediata los expedientes individualizados de devolución de dichos menores", de quienes subrayan que "absolutamente todos proceden de Marruecos, sean o no marroquíes" por lo que consideran que el país vecino debe hacerse cargo de ellos.

PUBLICIDAD

"En ningún caso aceptaremos la llegada de menor alguno", recalcan estos consejeros, que anuncian que impugnarán judicialmente cada expediente de traslado de un niño o adolescente procedente de Ceuta, a quines piden retornar a Marruecos "vía reunificación familiar, vía entrega a la autoridad tutelar marroquí, sin excepción".

El Gobierno ha fijado como prioridad la devolución de "mayores y menores" migrantes desde Ceuta, al tiempo que ha señalado que la ley de extranjería permite el traslado a la península de algunos menores, e Infancia informó de que trabaja en la salida de 500 niñas de la ciudad autónoma hacia la península. EFE

PUBLICIDAD