Arnau Martínez ya está en Valencia

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Paterna (Valencia), 26 ago (EFE).- El lateral derecho Arnau Martínez llegó este miércoles a primera hora de la mañana a la Ciudad Deportiva de Paterna para completar los últimos pasos antes de cerrar su fichaje por el Valencia.

Está previsto que Arnau pase revisión médica durante el día y firme su nuevo contrato como valencianista hasta 2031 después de semanas de negociaciones con el propio futbolista y el Girona, que ingresará una cantidad cercana a los seis millones de euros entre fijos y variables.

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El defensa, que puede actuar tanto como central como en el lateral derecho, era el objetivo prioritario del Valencia para reforzar su zaga y, como afirmó el técnico Carlos Corberán tras la derrota en el Valencia-Betis, el club pone ahora el foco en reforzar el ataque.

Una vez firmado su nuevo contrato de larga duración, la idea es que Arnau se ponga el jueves a las órdenes del técnico de Cheste para preparar el partido de este domingo ante el Deportivo en Riazor. EFE

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