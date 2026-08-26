A Coruña (Galicia), en alerta naranja por lluvias

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Madrid, 26 ago (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado este miércoles a aviso naranja la zona oeste de A Coruña (Galicia) por peligro importante de lluvias.

La alerta, única de este nivel durante la jornada, ha sido activada hasta, al menos, las 18.00 de la tarde debido a que se esperan acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado cada hora, según datos de la Aemet, que en un primer momento solo había situado la zona en alerta amarilla.

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Esta misma zona se encuentra también en aviso amarillo por riesgo de tormentas que irán acompañadas por granizo.

Galicia, bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas, es la comunidad más afectada por el frente borrascoso que ha entrado por el noroeste de la península y que dejará acumulados de 15 litros por metro cuadrado cada hora, además de en la zona mencionada, en buena parte de Lugo, Pontevedra y Ourense, en este último caso más probables en montañas occidentales y en Baja Limia.

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El aviso incluye posibilidad de tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en zonas de las cuatro provincias.

En total son nueve comunidades bajo aviso amarillo, cinco de ellas por calor (Andalucía, Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja), con valores de entre 36 y 38 grados; otras cuatro por fuerte viento (Cataluña, Castilla y León, La Rioja y País Vasco), con rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora; tres por precipitaciones (Navarra, Galicia y Aragón); y las Islas Baleares por rissagas (alteraciones en el nivel del mar) de hasta 0,9 metros. EFE

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