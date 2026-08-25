Los precios industriales se disparan un 9,2 % en julio por el encarecimiento de la energía

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Madrid, 25 ago (EFE).- El índice de precios industriales (IPRI) repuntó 2,2 puntos en julio, hasta una tasa anual del 9,2 %, por el encarecimiento de la energía.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa anual de la energía registró una subida del 20,8 %, 6,5 puntos por encima de la de junio.

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El incremento, explica el INE, es consecuencia de que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica aumentaron más que en julio del año pasado, mientras que se moderaron los precios de la producción de gas y la distribución por tubería de combustibles gaseosos.

Al detalle por actividades, el INE destaca que los precios de coquerías y refino de petróleo aumentaron un 37,2 % y los de suministro de electricidad y gas, un 16,1 %.

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Se trata de la segunda mayor tasa anual de los precios industriales en lo que va de año tras el 10,5 % de mayo.

En junio, la tasa anual del IPRI se moderó al 7 % para volver a repuntar en este dato de julio.

Frente al incremento de la energía, el INE señala la menor subida de los bienes de consumo no duraderos, cuya variación del 0,5 %, cuatro décimas por debajo de la del mes anterior, refleja el descenso de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, frente a la subida en el mismo mes de 2025.

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Sin tener en cuenta la energía, la tasa de variación anual del índice general disminuyó una décima, hasta el 3,5 %, y se situó 5,7 puntos por debajo de la del IPRI general.

En la comparativa mensual, los precios industriales subieron un 3 %, también impulsados por el incremento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y el refino de petróleo.

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Por comunidades, las tasas más altas se dieron en Asturias (19 %), Canarias (18,5 %) y Andalucía (17,4 %).

Por el contrario, Extremadura (3,2 %), Cantabria (3,8 %) y Navarra (4,7 %) presentaron los menores aumentos.EFE