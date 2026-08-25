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Los Bomberos atienden 491 servicios en Cataluña por el temporal, que deja 30 heridos leves

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Barcelona, 25 ago (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han atendido un total de 491 servicios relacionados con el temporal de lluvia y granizo registrado desde ayer lunes en Cataluña, la mayor parte en Tarragona, donde han llevado a cabo 434 actuaciones.

Por su parte, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a 30 personas por incidencias relacionadas con la lluvia, de las que cuatro fueron trasladadas a centros sanitarios, si bien ninguna de ellas revestía lesiones de gravedad.

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Los Bomberos han informado de que durante la pasada noche y madrugada han continuado atendiendo servicios relacionados con el temporal, la mayoría por la caída de árboles, ramas e inundaciones que han afectado a vehículos, zonas de camping, sótanos y estaciones eléctricas.

La ciudad de Tarragona ha sido una de las localidades más afectadas por las fuertes lluvias, que han anegado diversas zonas de la capital y han dejado a muchos abonados sin electricidad, una situación de la que se van recuperando esta mañana.

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Las líneas R14 y RT1 de Rodalies que conectan Tarragona y Reus, así como la R16 que une Cambrils con Tarragona, han recuperado la circulación por vía única a primera hora de esta mañana después de que durante la noche de este lunes quedaran cortadas debido a condiciones meteorológicas adversas, ha informado Rodalies.

Posteriormente, también se ha reabierto la circulación de trenes por una vía en las líneas R17 y RT2, entre Tarragona y Port Aventura. EFE.

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