La bolsa española abre con una alza del 0,45 % y cerca de 20.200 puntos pendiente de Irán

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Madrid, 25 ago (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con una subida del 0,45 % y trata de alcanzar la cota de los 20.200 puntos a la espera de conocerse datos macroeconómicos, con la mirada puesta en Irán y la próxima presentación de los resultados de Ndivia

A las 9:00 horas (7:00 GMT), el principal índice español, el IBEX 35, subía hasta los 20.189 puntos, tras sumar 90,4 puntos, ese 0,45 %, respecto al cierre del lunes. En lo que va de año, el rendimiento del selectivo alcanza el 16,65 %.

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En cuanto al precio del crudo brent, retrocedía un 0,84 % y cotizaba por debajo de los 92 dólares (91,4 dólares), después de conocerse que Estados Unidos sancionará a los países que apoyen económicamente a Irán y no descarta que haya más ataques. EFE

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