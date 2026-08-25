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El eclipse solar aumentó un 25 % el gasto en el turismo rural, con zonas ocupadas al 100 %

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Madrid, 25 ago (EFE).- El eclipse solar del pasado 12 de agosto impulsó el turismo rural con un aumento medio del gasto en un 25 % y una ocupación de hasta el 100 % en zonas donde su visibilidad fue máxima, aunque también hubo cancelaciones en lugares afectados por los incendios, según fuentes del sector en España.

La Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) ha destacado a EFE Agro que el eclipse tuvo un impacto "muy importante y positivo" en las zonas rurales, aun con diferencias.

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La ocupación se concentró de manera "extraordinaria" en las zonas donde el eclipse se pudo contemplar en mejores condiciones: las provincias de León, Palencia y Soria lograron una tasa del 100 %, seguidas por Segovia y Valladolid, ambas con un 92 %.

Asimismo, Ávila registró un 76 % de ocupación; Salamanca, un 75 %; y Burgos, un 65 %.

Según la asociación, Soria fue posiblemente el caso "más significativo", con una ocupación prácticamente completa y un "fuerte incremento" del turismo extranjero.

Además, el gasto de los turistas en el medio rural creció de media el 25,7 % y lo hizo de manera "notable" en las provincias donde el eclipse fue total, llegando hasta el 220 % en Soria.

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No obstante, el presidente de Asetur, Pedro Carreño, ha precisado que los incendios han "condicionado muchísimo" los resultados, ya que "en algunas zonas rurales han provocado un auténtico agujero negro, amargura y desolación".

Estos territorios, precisamente por encontrarse dentro de la franja de máxima visibilidad del eclipse y tener baja contaminación lumínica, podían haber tenido una "semana extraordinaria" y, sin embargo, se han visto perjudicados por los fuegos "tanto por las cancelaciones como por la imagen de un territorio afectado".

"Cuando el fuego apaga el paisaje, también apaga el turismo rural. Si perdemos la cultura del campo, perdemos todo", ha afirmado Carreño, que ha mostrado su esperanza de que el fenómeno del eclipse sirva para consolidar el turismo astronómico y de naturaleza en los pueblos rurales más allá de los buenos datos puntuales de ocupación.

Los incendios han dejado a las zonas afectadas y sus alrededores en una "situación comprometida a nivel económico", de acuerdo a fuentes de la Red Española de Turismo Rural (Redtur), que han mencionado el caso de la provincia de Huesca, donde hubo cancelaciones para la fecha del eclipse.

Hasta el pasado 18 de agosto, la superficie forestal afectada por incendios en lo que va de año ascendía a 254.730 hectáreas, según datos provisionales oficiales.

"Esto afecta a todo el sector, hostelería, restauración, patrimonio e impacta de forma negativa en la dinamización de las zonas", ha asegurado el portavoz de Redtur, Luis Chico.

La asociación observa con "cautela" el futuro de estas zonas, puesto que algunos incendios producidos hace un año todavía tienen consecuencias en el turismo actual y "no han vuelto a cubrir el 100 o 90 % de ocupación".

Por otro lado, Chico ha reconocido que este fenómeno astronómico ha sido una "oportunidad" para mostrar al turismo extranjero la gastronomía, naturaleza y "todo lo que hay por ofrecer a nivel nacional".

"Ese es el verdadero éxito del eclipse, que la gente venga no solamente para ver estrellas y eclipses, sino que vuelva para ver todo lo que ofrecemos aquí", ha puntualizado.

Entre las zonas más beneficiadas por el eclipse, según sus datos, figuran Castilla y León, Galicia y algunas partes de Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

El responsable de Redtur ha asegurado que ha sido un "buen verano" para el turismo rural en general, no tanto por las pernoctaciones -elevadas este agosto- sino por el incremento del gasto.

Según proyecciones previas al eclipse del Observatorio de Turismo Rural, un proyecto liderado por EscapadaRural y otras entidades, el turismo rural dejará en 2025 un impacto económico de hasta 96 euros por persona y día en el destino, el 5,5 % más que el año pasado. EFE

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