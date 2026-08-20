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Médicos del Mundo refuerza la atención sanitaria ante la "crisis humanitaria" en Ceuta

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Madrid, 20 ago (EFE).- Médicos del Mundo está reforzando la atención sanitaria y psicosocial en Ceuta ante una situación que plantea debe abordarse como una "crisis humanitaria" y recuerda que debe garantizarse el derecho a la salud a todas las personas, con independencia de su origen o estatus legal.

La organización humanitaria ha desplazado a la ciudad autónoma un equipo de emergencia con dos unidades médicas móviles con personal médico, de enfermería, psicólogos y mediadores interculturales, para reforzar la atención sanitaria y psicosocial.

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Destaca que "la ciudad autónoma afronta una situación especialmente compleja" con miles de personas durmiendo en la calle, en espacios improvisados, con acceso limitado a agua potable, alimentación, e higiene y graves dificultades de acceso a la atención sanitaria.

"Entre ellas se encuentran al menos 1.342 niños, niñas y adolescentes no acompañados registrados por las autoridades", señala la ONG.

Desde el 15 de agosto, la organización en coordinación con las autoridades sanitarias y otros actores sociales mantiene activo un dispositivo de emergencia para facilitar la atención médica de las personas más vulnerables en dos las zonas de mayor concentración, El Tarajal y la Playa Trampolín.

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Explica que se han realizado más de 396 atenciones sanitarias y que el trabajo de los equipos se centra en el triaje para la detección de casos que requieren atención en Urgencias, la realización de curas, atención de patologías agudas y detección de patologías crónicas para derivación a cuidados especializados, atención en salud mental y distribución de medicamentos.

Esto requiere también la coordinación y acompañamiento con mediación intercultural en articulación con centros de salud y hospital del sistema público de salud, señala.

La organización hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva para que prevalezca siempre el respeto a la dignidad de cada ser humano, garantizando la protección de sus derechos fundamentales y el acceso a la atención médica que precisan.

"Nos encontramos ante una crisis humanitaria que requiere de una respuesta extraordinaria. Como organización médica humanitaria recordamos que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental que debe garantizarse a todas las personas independientemente de su origen o estatus legal", concluye Ruth Díez, presidenta de Médicos del Mundo. EFE

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