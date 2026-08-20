El Inter Miami prolonga su bache con un empate en Philadelphia

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Washington, 19 ago (EFE).- El Inter Miami rascó este miércoles un empate 2-2 en su visita al Philadelphia Union, un nuevo tropiezo para Lionel Messi y compañía, que solo han ganado uno de sus últimos seis partidos.

Las 'Garzas' sí pusieron fin a una racha de tres derrotas seguidas -dos en la Leagues Cup y una en la MLS-, pero no lograron despejar las dudas al dejar escapar la victoria ante uno de los peores equipos de la liga.

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El empate deja al Inter Miami inmerso en su crisis de resultados y más lejos aún del Nashville, el líder de la Conferencia Este, ahora a 7 puntos.

El Philadelphia Union se adelantó en el minuto 11 con un gol de Indiana Vassilev, pero el Inter no se dejó sorprender y dio la vuelta al marcador en menos de 15 minutos.

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Daniel Pinter y Lionel Messi, en el 21 y el 26, culminaron la remontada, que permitió llegar con ventaja al descanso al Inter, con Messi, Luis Suárez y Casemiro sobre el campo.

Pero Neil Pierre igualó el encuentro 2-2 al regreso de vestuarios, un resultado que habría podido ser peor aún para el Inter de no ser por el VAR, que anuló el tercer tanto del Philadelphia por fuera de juego.

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El árbitro expulsó a Yannick Bright, del Inter Miami, y a Cavan Sullivan, del Philadelphia, por una trifulca en el minuto 13 del añadido.

El Inter Miami llegaba a Philadelphia tras encajar una goleada en Nashville (4-1), en la casa del líder, y de dos derrotas ante Monterrey y León que le dejaron fuera de la Leagues Cup. EFE

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