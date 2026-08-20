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Dos diputados del PSOE ceutí insisten en sus críticas al Gobierno nacional por no "dar la cara"

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Los diputados del PSOE en la Asamblea de Ceuta Sebastián Guerrero y Melchor León han elevado este jueves sus críticas al Gobierno central por la gestión de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad desde el pasado 30 de julio y han reclamado al Ejecutivo que "dé la cara" y active todas las medidas necesarias para hacer frente a la situación.

"Estamos cansados de que algunos estén cuidando sus relatos y de un Gobierno, que es de mi propio partido, que no ha dado la cara", ha afirmado León durante una rueda de prensa en la que ambos parlamentarios han escenificado su distanciamiento de la línea oficial del PSOE y han defendido que su prioridad debe ser la "defensa de Ceuta".

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El diputado socialista ha cuestionado el resultado de las visitas de los ministros que se han desplazado a la ciudad autónoma desde el inicio de la crisis. A su juicio, han dejado "buenas intenciones, pero no soluciones".

FERRAZ APERCIBE A LOS DIPUTADOS

La comparecencia se ha producido en un contexto de creciente tensión interna dentro del PSOE ceutí. Las críticas de León al Ejecutivo central comenzaron la semana pasada en redes sociales, después de que el Grupo Socialista en la Asamblea decidiera sustituir a los representantes del PSOE en los consejos de administración de las sociedades públicas de Ceuta sin contar con el aval de la dirección del partido, una condición exigida por el reglamento de la formación socialista, según afirma ésta.

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Guerrero ha defendido este jueves que la decisión respondía a la necesidad de que el Grupo Parlamentario dispusiera de información sobre la actividad de las empresas municipales que, según ha asegurado, no estaba recibiendo. El diputado ha negado que exista un interés económico detrás de la medida y ha recordado que "por asistir a los consejos no se cobra".

La ejecutiva socialista en la ciudad autónoma trasladó el comportamiento de los diputados a los órganos federales del partido y Ferraz les dio de plazo hasta este miércoles para "revertir" los ceses que acometieron en media docena de empresas municipales, según explican a Europa Press fuentes del PSOE ceutí.

El proceso abierto en Ferraz contra los dos diputados sigue en marcha, pero desde el PSOE de Ceuta niegan que los apercibimientos de la dirección del PSOE sobre ambos parlamentarios guarde relación alguna con las recientes críticas al Gobierno central por la crisis migratoria. Asimismo, destacan que se trata de perfiles críticos con la actual Ejecutiva elegida en 2025.

CRÍTICAS A FEIJÓO, MÓNICA GARCÍA Y MARLASKA

León también ha pedido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no acudan a Ceuta para realizar "cuestiones partidistas".

León ha dirigido parte de sus críticas al Ministerio de Sanidad por la situación sanitaria de la ciudad, que, según ha señalado, "deja mucho que desear", y ha reclamado al Gobierno que solicite las ayudas que, según ha sostenido, ofrece la Unión Europea.

"Europa ofrece, pero España no pide", ha resumido el parlamentario, antes de exigir al Ejecutivo que "actúe ya" y "acepte todas las ayudas, vengan de donde vengan".

El dirigente socialista también ha señalado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien ha reclamado que cumpla el compromiso de devolver a Marruecos a los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

"Si no cumple, yo desde aquí le pido la dimisión, si no cumple y si no da la cara por los ciudadanos", ha manifestado León.

SIETE EXIGENCIAS AL GOBIERNO

Los dos diputados han presentado siete demandas dirigidas al Ejecutivo central para afrontar la crisis. Entre ellas figuran la declaración del estado de alarma en Ceuta, la activación de la emergencia de interés nacional, la presencia permanente de Frontex en la frontera y el establecimiento de un calendario para las repatriaciones de los migrantes.

También han reclamado la instalación de un hospital de campaña, el refuerzo de los juzgados y la creación de una comisión de seguimiento en el seno de la Asamblea de Ceuta.

Guerrero ha descrito la situación de la ciudad como "desordenada, triste, abatida y saturada" y se ha comprometido a convertir al Grupo Parlamentario Socialista en una "cadena de transmisión" de las demandas de la ciudadanía ante las administraciones competentes.

CRÍTICAS A JUAN VIVAS

León también ha dirigido críticas al Gobierno de Juan Vivas por la situación de los menores extranjeros no acompañados. "El principal problema de que los menores estén en la calle es el Gobierno del PP, que es el que tiene la competencia", ha sostenido.

Ambos diputados han insistido en que sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez no suponen un rechazo a su pertenencia al PSOE. "Estamos orgullosos de pertenecer al PSOE, pero seríamos unos hipócritas si no reclamáramos al Gobierno, aunque sea de nuestro propio partido", ha afirmado León, quien ha defendido que no quiere que ningún ceutí pueda reprocharle que no haya defendido "a la ciudad y a la gente que nos ha votado".

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