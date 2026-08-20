Córdoba y Girona, a por su primera victoria de la temporada

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Córdoba/Girona, 20 ago (EFE).- El Córdoba intentará este viernes sumar sus primeros puntos de la temporada en el estreno como local frente al Girona, quien después de comenzar con un empate ante el Leganés también busca un triunfo, en medio del polémico caso Viktor Tsygankov, al que el club le ha abierto un expediente disciplinario.

Tsygankov, inédito en toda la pretemporada porque no quiere jugar en Segunda, entró en la convocatoria de Quique Álvarez para el partido contra el Leganés (1-1), pero se negó a vestirse de corto, una crisis abierta mientras el club trata de cerrar la composición de la plantilla.

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El Córdoba, mientras, tras caer derrotado en los últimos instantes de su visita al Burgos (3-2), se ha fijado como objetivo prioritario dominar las áreas y recuperar la solidez en casa de temporadas anteriores, para evitar nuevos desajustes defensivos.

Para conseguir este propósito, el entrenador, Iván Ania, ha anunciado que introducirá modificaciones en la alineación titular y buscará diferentes opciones tácticas que permitan al conjunto andaluz imponerse a través de la posesión ante una de las plantillas con mayor potencial de la categoría.

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En cuanto a la disponibilidad de efectivos, el Córdoba cuenta con la novedad del lateral recién incorporado, Dani Budesca, y ratifica a Víctor Sánchez como miembro a todos los efectos de la primera plantilla, con lo que ahora aguarda el regreso de Salim El Jebari, mientras Adilson y Fomeyem continúan de baja por lesión.

El Girona tiene mucho trabajo pendiente entre llegadas y salidas, pero la competición ya ha empezado y no se puede repetir la situación del curso pasado.

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Entonces ya comenzó con la plantilla a medias, pendiente de un sinfín de altas y bajas, y con cinco derrotas: una losa que se arrastró todo el año y que se acabó saldando con el descenso.

A pesar de su delicada realidad, el equipo de Quique Álvarez firmó un debut esperanzador: no pudo ganar e incluso necesitó un gol en el minuto 90 para salvar un punto, obra de Abel Ruiz, pero fue muy superior a su rival y tranquilizó a su afición.

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El club ha cerrado en los últimos días las incorporaciones del defensa Abdul Mumin y el centrocampista ofensivo Unai Hernández, pero en principio no viajarán a Córdoba por falta de ritmo.

David López es duda por lesión y también es una incógnita la participación de Azzedine Ounahi, Donny van de Beek o Iván Martín, con posibilidades de salir. Arnau Martínez y Àlex Moreno también podrían dejar Montilivi, pero Quique Álvarez avanzó que cuenta con ellos. Son los únicos laterales de un equipo con mucho trabajo pendiente en los despachos.

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- Alineaciones probables:

Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Juan Gutiérrez, Rubén Alves, Tasende; Isma Ruiz, Yussi Diarra, Eder García, Carracedo; Diego Bri y Víctor Sánchez.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Francés, Holmes Junior, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Iván Morante; Bryan Gil, Asprilla, Minsu; y Abel Ruiz.

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Hora: 21:00. EFE

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