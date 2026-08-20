Cameron Hunt: "Este club es muy ambicioso y me considero un jugador ambicioso"

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Málaga, 20 ago (EFE).- El escolta estadounidense Cameron Hunt afirmó este jueves, en su presentación como nuevo jugador del Unicaja, que considera al malagueño un club "muy ambicioso" y que él también es "un jugador ambicioso".

Hunt destacó que "es una gran oportunidad fichar por uno de los mejores clubes en España" y que llega para "competir por todo, la Copa, ACB, BCL", por lo que insistió en que le gusta estar en un club que "aspire a grandes cosas, como ha hecho este en estos años".

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El escolta, que ha fichado por dos temporadas, inicia su etapa en el tercer equipo español, después del Joventut, del que procede, y del Baxi Manresa, y reconoció que busca una estabilidad en Málaga después de haber estado sólo un ejercicio en los dos anteriores.

"El año pasado jugamos muchas veces -frente al Unicaja-. Conozco mucho a los jugadores que ya estaban y me han dicho que ahora soy uno de los suyos, que me lo pase bien y que ayude a este club a ganar y que mi carrera continúe siendo exitosa. Son muy buenos compañeros, tengo sol y me han recibido con los brazos abiertos", relató.

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"He estado antes en plantillas con el hábito de ganar y eso me viene muy bien a mí para el futuro. Vengo a un sitio donde hay una cultura de ganar, todo cuadra fenomenal. Puedo seguir mejorando y madurando con el espejo de estos jugadores que me voy a encontrar aquí, gente muy profesional y detallosa en el día a día", indicó.

De su nuevo entrenador, Txus Vidorreta, comentó que le ha pedido que debe "ser un creador de juego, uno de los manejadores del equipo, poner presión en defensa cuando toque defender". EFE

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jrl/agr/cmm