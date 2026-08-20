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Cameron Hunt: "Este club es muy ambicioso y me considero un jugador ambicioso"

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Málaga, 20 ago (EFE).- El escolta estadounidense Cameron Hunt afirmó este jueves, en su presentación como nuevo jugador del Unicaja, que considera al malagueño un club "muy ambicioso" y que él también es "un jugador ambicioso".

Hunt destacó que "es una gran oportunidad fichar por uno de los mejores clubes en España" y que llega para "competir por todo, la Copa, ACB, BCL", por lo que insistió en que le gusta estar en un club que "aspire a grandes cosas, como ha hecho este en estos años".

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El escolta, que ha fichado por dos temporadas, inicia su etapa en el tercer equipo español, después del Joventut, del que procede, y del Baxi Manresa, y reconoció que busca una estabilidad en Málaga después de haber estado sólo un ejercicio en los dos anteriores.

"El año pasado jugamos muchas veces -frente al Unicaja-. Conozco mucho a los jugadores que ya estaban y me han dicho que ahora soy uno de los suyos, que me lo pase bien y que ayude a este club a ganar y que mi carrera continúe siendo exitosa. Son muy buenos compañeros, tengo sol y me han recibido con los brazos abiertos", relató.

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"He estado antes en plantillas con el hábito de ganar y eso me viene muy bien a mí para el futuro. Vengo a un sitio donde hay una cultura de ganar, todo cuadra fenomenal. Puedo seguir mejorando y madurando con el espejo de estos jugadores que me voy a encontrar aquí, gente muy profesional y detallosa en el día a día", indicó.

De su nuevo entrenador, Txus Vidorreta, comentó que le ha pedido que debe "ser un creador de juego, uno de los manejadores del equipo, poner presión en defensa cuando toque defender". EFE

jrl/agr/cmm

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