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Vox pide a la Fiscalía investigar conjuntamente las presuntas agresiones sexuales en Ceuta desde el 30 de julio

02/08/2026 El presidente de VOX, Santiago Abascal, atiende a los medios, en la plaza de África, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). El presidente de VOX se encuentra en Ceuta para abordar las consecuencias de la crisis migratoria. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
02/08/2026 El presidente de VOX, Santiago Abascal, atiende a los medios, en la plaza de África, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). El presidente de VOX se encuentra en Ceuta para abordar las consecuencias de la crisis migratoria. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
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Vox ha pedido a la Fiscalía del Área de Ceuta que se investiguen conjuntamente las presuntas agresiones sexuales que se han denunciado en la ciudad autónoma desde la crisis migratoria del pasado 30 de julio por la que entraron irregularmente en España 70.000 personas procedentes de Marruecos.

El partido, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, apela al artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que incoe diligencias sobre todas las agresiones sexuales que se hayan denunciado en Ceuta desde hace casi tres semanas, según han trasladado desde el partido.

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La formación de Santiago Abascal señala que la Fiscalía le ha trasladado por respuesta escrita que, hasta este lunes, se han registrado trece denuncias, aunque la mayoría han sido "archivadas provisionalmente" al no poder determinarse la identidad del autor.

El partido ha pedido también que se investiguen de manera conjunta porque cada denuncia se tramita "de forma autónoma" y reclama que no queda contextualizado que "los hechos con la vinculación que les conecta que es la invasión de Ceuta".

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"Este elemento nuclear junto con los perfiles de la víctima y del agresor, al no poder ser identificado, quedarán impunes, y defectuosamente investigados", continúa el escrito.

Por ello, la denuncia de Vox sostiene que este "tratamiento agregado" es una "exigencia de la obligación de investigación efectiva que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vinculado a los artículos 3 y 8 del Convenio", y que dicha instancia "ha censurado la respuesta a incidentes concretos sin un enfoque sistemático cuando los hechos presentan un patrón común".

El escrito de Vox califica los supuestos hechos "conforme a los artículos 178 y siguientes del Código Penal y plantea, como hipótesis que solo la investigación puede confirmar o descartar, la eventual aplicación de los tipos de grupo u organización criminal, del artículo 510 y del artículo 607 bis por delitos de lesa humanidad".

Asimismo, subraya que existe una "dimensión organizada" y pide que "se determine mediante prueba los patrones comunes que conducirán a conocer la realidad de los hechos en nuestra frontera".

Vox también ha solicitado otras seis diligencias a Fiscalía: relación única de las denuncias por delitos sexuales desde el 30 de julio y eliminar duplicidades entre registros policiales, sanitarios y judiciales; el testimonio de los procedimientos abiertos en Ceuta por estos hechos, incluidos los archivados; informes policiales de análisis de patrones en estos presuntos hechos; cotejar los perfiles genéticos con la bases de datos policial de ADN; un estudio que aclare si hubo llamamientos a la comisión de agresiones sexuales; y una declaración de las víctimas que no la hayan prestado y mecanismos de protección.

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