Minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia

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Madrid, 19 ago (EFE).- El estadio Metropolitano guardó un minuto de silencio este miércoles en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia, que ha causado más de 300 fallecidos, antes del inicio del partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports entre el Atlético de Madrid y el Málaga.

Con los dos equipos en torno al medio campo del estadio madrileño, el árbitro Cordero Vega marcó el inicio de un respetuoso minuto de silencio, también en memoria de todos los abonados del Atlético de Madrid fallecidos durante la pasada temporada. EFE

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