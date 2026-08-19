Jesús Herrada se retirará después de La Vuelta a España tras 16 años de profesional

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Redacción deportes, 19 ago (EFE).- El Burgos Burpellet BH dio a conocer esta noche que Jesús Herrada pondrá fin a su carrera profesional tras la próxima edición de La Vuelta a España, que arrancará este sábado en Mónaco.

El ciclista conquense, de 36 años, afrontará con el conjunto burgalés su octava participación en la ronda española, la que será también su 17 gran vuelta, después de 16 temporadas al máximo nivel y con 21 victorias en su palmarés.

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Herrada, uno de los ciclistas españoles en activo con más triunfos, compartirá el liderato del Burgos Burpellet BH en la montaña con el jiennense José Manuel Díaz Gallego, su compañero de equipo y ganador esta temporada de la Clàssica Terres de l’Ebre.

Ambos asumirán el protagonismo del conjunto burgalés en una carrera en la que el conquense buscará cerrar su trayectoria con una última victoria de etapa.

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Entre sus 21 triunfos destacan tres etapas de La Vuelta, en Ares del Maestrat en 2019, Cistierna en 2022 y La Laguna Negra en 2023. Además, en 2018 vistió durante dos jornadas el maillot rojo de líder. También conquistó en dos ocasiones el Campeonato de España en ruta, en Bembibre en 2013 y Soria en 2017.

Herrada inició su carrera profesional en 2011 con Movistar Team y posteriormente militó en Cofidis desde 2018, antes de recalar este año en el Burgos Burpellet BH.

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En su despedida, el corredor reconoció que llega el momento de decir adiós. "A por último baile. Llegó el momento de la despedida", señaló.

El conquense también destacó que tendrá "la suerte de despedirme en la carrera de casa, La Vuelta", una prueba que "en buena parte ha marcado mi carrera". Sobre sus 16 años como profesional, aseguró que se marcha "con el corazón lleno" y agradeció el apoyo recibido durante toda su trayectoria.

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Herrada afrontará así su último baile en La Vuelta, donde tratará de "disfrutar, sufrir y pelear cada etapa" antes de colgar definitivamente la bicicleta. EFE

jmd/asc