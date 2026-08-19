Javier Fernández pasea la única oreja en la primera de Ciudad Real

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Julio César Sánchez

Ciudad Real, 19 ago (EFE).- Una descastada novillada de Toros de San Román lastró las posibilidades de triunfo a la terna ciudadrealeña integrada por Adrián Reinosa y los debutantes con picadores Javier Fernández, que paseó el único trofeo, y Aparicio Romero, en tres horas de festejo.

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El primero no hizo honor a su criador, y se movió falto de entrega, sin terminar de pasar y protestando con un molesto punteo. Ante él Adrián Reinosa anduvo voluntarioso, sin poder apretar al toro con ligazón porque el viaje del astado se descomponía, con el inconveniente añadido del molesto viento reinante. Una serie con mayor hilván aunque sin posible limpieza fue lo más aplaudido.

El cuarto metió la cara abajo, aunque cuando acometía lo hacía punteando y pensándoselo excesivamente. El de Ruidera pasó mucho tiempo delante del novillo con escaso brillo, en una labor que resultó excesivamente larga.

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Javier Fernández se presentó con picadores yéndose a porta gayola, salvada con suficiencia. Sin nada reseñable en los dos primeros tercios más allá de un buen par de Manuel Ángel Gómez, el de San Román resultó tardo, y solo cuando el novillero de Herencia le ganó el paso el utrero acometió. No obstante, con algún destello fugaz, hubo muchos más cites que embestidas.

Al quinto Fernández también lo saludó de capote de rodillas en la puerta de chiqueros y más tarde en el tercio de igual guisa. Destacaron con las banderillas Francisco Rodríguez y Miguel Ángel Ramírez. Con la muleta el ciudarealeño tuvo que tocar fuerte y en cercanías para que el de San Román acometiera con continuidad, algo que ocurrió ocasionalmente para regocijo de los tendidos. Lamentablemente anduvo desacertado con los aceros y perdió la posibilidad de tocar pelo.

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La sosa nobleza del tercero bis (el titular se lastimó una mano) quedó eclipsada por la presencia de Aparicio Romero desde al recibo a la verónica, con dos por el lado derecho de enorme enjundia. Además, en el último tercio el novillero de Arenas de San Juan, anduvo sereno y muy torero en sus formas, además de con un aplomo muy marcado, llevando a media altura la poco impetuosa embestida del de San Román. Especial sabor tuvo el epílogo con ayudados por alto. Fue una lástima que no acertara con el acero. Podría haber habido triunfo importante. No se podía haber hecho más con menos.

El voluminoso novillo que cerró plaza cazaba moscas por los dos pitones y Aparicio Romero abrevió.

Aún así, el festejo se prolongó durante tres hermosas y largas horas.

FICHA: Plaza de toros de Ciudad Real. Primer festejo de feria. Novillada con picadores homenaje al ganadero Santiago Barrero San Román. Menos de media entrada.

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Se lidiaron seis novillos de Toros de San Román, desigualmente presentados. Primero y segundo faltos de raza aunque nobles. Tercero bis noble y soso. Cuarto encastado aunque tardo. Quinto manejable. Sexto con evidente peligro.

Adrián Reinosa (de carmelita y oro): pinchazo y media tendida y desprendida (silencio con aviso); dos pinchazos, media desprendida y descabello (silencio con aviso).

Javier Fernández, que debutaba con picadores (de sangre de toro y oro): estocada casi entera tendida arriba y descabello (oreja con aviso); tres pinchazos y casi entera desprendida (ovación con saludos tras dos avisos).

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Aparicio Romero, que debutaba con picadores (de ciruela y oro): pinchazo, pinchazo hondo y descabello (ovación con saludos tras aviso); entera atravesada algo trasera (silencio).

Al término del paseíllo se hizo entrega de una placa conmemorativa a la viuda del ganadero, por quien se guardó un minuto de silencio.

Miguel Ángel Ramírez y Francisco Rodríguez saludaron tras parear al quinto, al igual que Jesús de Natalia en el sexto.

J.C.S./amd

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