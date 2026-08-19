Flick cuenta con Eric Garcia como lateral derecho para esta temporada

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Barcelona, 19 ago (EFE).- El defensa catalán del Barcelona Eric Garcia jugará como lateral derecho esta temporada, según confirmó el propio futbolista tras la disputa del Trofeo Joan Gamper.

Ante el Al-Ahly, el internacional español fue titular en dicha posición, mientras que el francés Jules Kounde, que en las últimas temporadas ha ocupado el carril derecho, ocupó el eje de la defensa.

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"El entrenador me comentó a principio de la pretemporada que le gustaría contar conmigo en el lateral derecho y no hay nada más", reveló el zaguero, quien en las dos últimas temporadas alternó la posición de central con la de lateral, e incluso disputó algunos partidos como mediocentro.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la victoria de su equipo frente al Al-Ahly (2-1), el jugador de Martorell se mostró muy satisfecho con el nivel de la plantilla que, en su opinión, tiene nivel para luchar por todos los títulos.

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"Con los fichajes que estamos haciendo y la calidad que tenemos, la ‘Champions’ es el objetivo que queremos todos", apostilló.

Eric también elogió al centrocampista Rodrigo Hernández ‘Rodri’, fichaje estrella del Barcelona para el presente curso. "Es ganador de un Balón de Oro. Nos va ayudar mucho y nos puede mejorar todavía más a todos", concluyó. EFE

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