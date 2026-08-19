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El Xota prescinde de Kapu en el banquillo un mes después de su llegada

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Pamplona, 19 ago (EFE).- El Club Deportivo Xota ha anunciado la salida de Francisco Javier Jiménez ‘Kapu’ apenas un mes después de su llegada al banquillo y anuncia que Roberto Martil, exjugador del equipo, asumirá de manera provisional las riendas.

El Club Deportivo Xota ha comunicado la salida del cuerpo técnico encabezado por Francisco Javier Jiménez ‘Kapu’, poniendo fin a la relación entre el técnico navarro y la entidad de Irurtzun apenas un mes después de que fuera anunciado como nuevo entrenador del equipo.

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La llegada de Kapu se produjo bajo la anterior estructura directiva, encabezada por Javier Baigorri, hombre de confianza de Ramón Lázaro, y su salida supone un nuevo giro en un club que atraviesa un periodo de cambios y transformación con la nueva Junta Directiva presidida por Asier Acótelo, hasta ahora responsable de comunicación de la entidad.

La actual directiva trabaja ya en la construcción de un nuevo proyecto deportivo y ha trasladado su intención de acometer un cambio en la dirección deportiva. Como primera medida, Roberto Martil asumirá las riendas del equipo, mientras el club mantiene abierta la posibilidad de incorporar a un nuevo técnico para afrontar la nueva etapa.

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La decisión se enmarca en un momento de profunda reestructuración del Xota, que busca recuperar estabilidad y sentar las bases de un nuevo proyecto después de los últimos movimientos en la entidad.

El club ha querido poner en valor "el trabajo realizado por Kapu durante las últimas semanas" y le ha trasladado su "agradecimiento por su dedicación y compromiso" durante su breve etapa en Irurtzun. Asimismo, el Xota le desea "la mayor de las suertes en sus futuros retos deportivos”. EFE

Le/asc

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