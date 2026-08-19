Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Celtic, el Bodo/Glimt y el Hapoel Beer Sheva toman la delantera en sus eliminatorias

Guardar

Redacción Deportes, 19 ago (EFE).- El Celtic, el Bodo/Glimt y el Hapoel Beer Sheva comenzaron las últimas eliminatorias previas a la Liga de Campeones poniéndose por delante en sus respectivos encuentros de ida contra el LASK, el Nijmegen y el Sabah de Bakú, mientras que el Slovan de Bratislava y el Celje empataron a uno.

El Celtic se impuso al LASK austriaco por 3-0. El conjunto escocés se adelantó en el minuto 26 por medio de Benjamin Nygren y dobló su ventaja antes del descanso gracias a un tanto del colombiano Camilo Durán. En la segunda mitad, Durán consiguió el segundo gol en su cuenta particular para certificar la victoria.

PUBLICIDAD

El Bodo/Glimt también hizo su primer tanto mediada la primera parte y llegó con 0-2 al descanso por medio de un penalti convertido por Helmersen. Los noruegos se dejaron muy de cara la eliminatoria en Nimega (Países Bajos) antes de la vuelta en casa, si bien el Nijmegen recortó distancias en los minutos finales (1-3) para reservarse una pequeña esperanza.

Por su parte, el Hapoel Beer Sheva dio un paso más hacia convertirse en el cuarto equipo israelí en disputar la fase de grupos de la Liga de Campeones. Se impuso por 2-1, con remontada incluida, al Sabah de Bakú, campeón nacional de Azerbaiyán, en el estadio neutral Superbet Arena de Bucarest (Rumanía).

PUBLICIDAD

El único encuentro que terminó en empate (1-1) fue el que medía en Bratislava al Slovan eslovaco con el Celje esloveno. Los locales se adelantaron pronto, en el minuto 15, gracias a Cerepkai, pero antes del paso por vestuarios Avdyli empató para el Celje, dejando todo por resolver para el próximo miércoles 26 de agosto.

Catorce equipos buscan en esta ronda lograr uno de los últimos siete billetes disponibles para la fase liga de la Liga de Campeones, cuyos enfrentamientos se sortearán el jueves 27 de agosto.

En la jornada del martes, todos los cruces del 'play-off' se resolvieron con empate: a cero entre Levski Sofía y AEK, a uno entre Fenerbahce y Lyon y a dos entre Dinamo Zagreb y Viking. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del miércoles 19 de agosto de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del miércoles 19 de agosto de 2026

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 19 agosto

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 19 agosto

Roban más de 28.000 euros a un turista después de quitarle el móvil: eran criptomonedas y las transfirieron a otra cartera digital

El turista intentó bloquear el móvil desde su hotel, pero descubrió que ya habían transferido sus fondos a otra cuenta

Roban más de 28.000 euros a un turista después de quitarle el móvil: eran criptomonedas y las transfirieron a otra cartera digital

Los círculos blancos que está poniendo la DGT en las carreteras españolas: qué significan y cómo afectan a la circulación

Estas marcas viales, situadas junto al eje central de la calzada, buscan guiar a los motoristas en las curvas para evitar que invadan el carril contrario y reducir el riesgo de accidentes

Los círculos blancos que está poniendo la DGT en las carreteras españolas: qué significan y cómo afectan a la circulación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los círculos blancos que está poniendo la DGT en las carreteras españolas: qué significan y cómo afectan a la circulación

Los círculos blancos que está poniendo la DGT en las carreteras españolas: qué significan y cómo afectan a la circulación

Europa crea un pasaporte para coches: así funcionará y estos son los datos que permitirá consultar

Feijóo llevará al Supremo el “plantón” de Marlaska, Albares y Robles al Senado para explicar la crisis de Ceuta: “El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece”

Cinco plantas que no necesitan luz y son perfectas para pasillos o habitaciones interiores

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

ECONOMÍA

Renfe remodela el Cercanías de Valencia con trenes de Madrid usados hace 23 años

Renfe remodela el Cercanías de Valencia con trenes de Madrid usados hace 23 años

La muerte o la invalidez de un trabajador abre una brecha de ingresos en su familia: qué parte del sueldo cubren las pensiones

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

DEPORTES

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Rodri no es el único: todos los jugadores que rechazaron al Real Madrid y ficharon por el Barça

De jugar en la ‘Kings League’ de Gerard Piqué a meter gol y dar una asistencia en su debut en Segunda División

Las claves de La Vuelta Ciclista a España: recorrido, etapas, horario y dónde ver, dispositivo de seguridad extraordinario y favoritos

Fernando Alonso y una renovación en ‘stand by’: el piloto podría estar esperando a probar el nuevo motor del monoplaza