El Celtic, el Bodo/Glimt y el Hapoel Beer Sheva toman la delantera en sus eliminatorias

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Redacción Deportes, 19 ago (EFE).- El Celtic, el Bodo/Glimt y el Hapoel Beer Sheva comenzaron las últimas eliminatorias previas a la Liga de Campeones poniéndose por delante en sus respectivos encuentros de ida contra el LASK, el Nijmegen y el Sabah de Bakú, mientras que el Slovan de Bratislava y el Celje empataron a uno.

El Celtic se impuso al LASK austriaco por 3-0. El conjunto escocés se adelantó en el minuto 26 por medio de Benjamin Nygren y dobló su ventaja antes del descanso gracias a un tanto del colombiano Camilo Durán. En la segunda mitad, Durán consiguió el segundo gol en su cuenta particular para certificar la victoria.

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El Bodo/Glimt también hizo su primer tanto mediada la primera parte y llegó con 0-2 al descanso por medio de un penalti convertido por Helmersen. Los noruegos se dejaron muy de cara la eliminatoria en Nimega (Países Bajos) antes de la vuelta en casa, si bien el Nijmegen recortó distancias en los minutos finales (1-3) para reservarse una pequeña esperanza.

Por su parte, el Hapoel Beer Sheva dio un paso más hacia convertirse en el cuarto equipo israelí en disputar la fase de grupos de la Liga de Campeones. Se impuso por 2-1, con remontada incluida, al Sabah de Bakú, campeón nacional de Azerbaiyán, en el estadio neutral Superbet Arena de Bucarest (Rumanía).

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El único encuentro que terminó en empate (1-1) fue el que medía en Bratislava al Slovan eslovaco con el Celje esloveno. Los locales se adelantaron pronto, en el minuto 15, gracias a Cerepkai, pero antes del paso por vestuarios Avdyli empató para el Celje, dejando todo por resolver para el próximo miércoles 26 de agosto.

Catorce equipos buscan en esta ronda lograr uno de los últimos siete billetes disponibles para la fase liga de la Liga de Campeones, cuyos enfrentamientos se sortearán el jueves 27 de agosto.

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En la jornada del martes, todos los cruces del 'play-off' se resolvieron con empate: a cero entre Levski Sofía y AEK, a uno entre Fenerbahce y Lyon y a dos entre Dinamo Zagreb y Viking. EFE