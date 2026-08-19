Domínguez, debutante más joven de la historia del Atlético con 16 años, 8 meses y 2 días

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Madrid, 19 ago (EFE).- Jorge Domínguez, defensa del Atlético de Madrid, se convirtió este miércoles en el debutante más joven de la historia del club rojiblanco en competición oficial con 16 años, ocho meses y dos días, al partir de inicio en el duelo de la primera jornada de LaLiga EA Sports contra el Málaga en el estadio Metropolitano.

El central juvenil, nacido el 21 de diciembre de 2009 y titular durante la pretemporada a las órdenes de Diego Simeone, también fue el elegido por el técnico para la alineación inicial ante el Málaga, en la que forma en el centro de la zaga junto a David Hancko y Robin Le Normand.

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Domínguez supera en esa estadística a Keko Gontán, que debutó con dos meses más de edad con el primer equipo del Atlético en 2008.

A nivel de LaLiga, el defensa del conjunto rojiblanco es el vigésimo de la historia más joven entre todos los clubes. EFE