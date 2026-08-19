Denuncian que las mafias ya intentan trasladar a migrantes desde Ceuta hasta la península

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Sevilla, 19 ago (EFE).- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado este miércoles que las mafias que trafican con personas intentan trasladar ya a migrantes desde Ceuta hasta la península, una situación que ha constatado este colectivo tras "frustrarse" la salida de una embarcación con nueve personas.

Estos hechos habrían tenido lugar en la madrugada del lunes en los acantilados de La Sirena, según ha informado la AUGC en un comunicado, en el que explica que las redes de tráfico de personas no solo organizan saltos a Ceuta o Melilla sino que usan dichas ciudades como "plataforma de tránsito" para el traslado hasta la península.

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De esta forma, ha detallado, se evitarían los controles fronterizos terrestres y se ganaría tiempo frente a otros dispositivos de vigilancia.

Según la asociación de guardias civiles, la embarcación interceptada este lunes había zarpado con rumbo directo a las costas de la península, con siete inmigrantes a bordo y presuntamente dos patrones al mando.

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"Este dato confirma que las organizaciones criminales han adaptado su operativa y están empleando el litoral norteafricano como punto de salida marítima hacia territorio peninsular, un modelo que multiplica el riesgo para la vida de los ocupantes y que exige una respuesta reforzada por parte del Estado", ha expuesto.

Los hechos tuvieron lugar cuando agentes de la Comandancia de Ceuta observaron sobre las 08:05 horas, con ayuda de prismáticos, a un grupo de siete u ocho personas junto al mar, en cuyas proximidades permanecían dos garrafas de color naranja compatibles con combustible.

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Según el relato de AUGC, este grupo subió hasta el edificio de La Sirena, donde permaneció unos quince o veinte minutos manipulando teléfonos móviles, en lo que apuntaba a una coordinación con la organización a cargo del traslado.

Después descendió de nuevo hacia la orilla por el lado opuesto del acantilado, fuera de la vista de los agentes y, minutos más tarde, tres personas bordearon el acantilado, recogieron las garrafas y desaparecieron.

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Apenas tres minutos después, una embarcación de recreo de fibra, de color blanco, zarpó con rumbo directo a la península.

Toda la secuencia fue transmitida en tiempo real al Centro Operativo de Servicios (COS), que activó de inmediato al Servicio Marítimo.

Una patrullera llegó al lugar apenas cuatro minutos después de la salida y, al advertir su presencia, el patrón intentó regresar a tierra mediante "maniobras evasivas", momento en el que dos ocupantes se arrojaron al agua; poco después la embarcación zozobró, cayendo el resto de los ocupantes al mar.

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La intervención se saldó con la interceptación de dos presuntos patrones y siete inmigrantes, sin que se tenga constancia de heridos de gravedad.

EFE

rro/vg/mcm

(foto)