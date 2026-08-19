Controlado el incendio de Ponteareas (Pontevedra) tras quemar alrededor de 70 hectáreas

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Santiago de Compostela, 19 ago (EFE).- El incendio forestal que afecta al ayuntamiento pontevedrés de Ponteareas, parroquia de Nogueira, ha quedado controlado a las 20:49 horas de este miércoles, ha informado la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia.

El fuego comenzó el martes por la tarde y, según las últimas estimaciones provisionales, ha calcinado una superficie de alrededor de 70 hectáreas.

Para su extinción se han movilizado 6 técnicos, 25 agentes, 37 brigadas, 29 motobombas, 3 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 9 helicópteros y 4 aviones. EFE

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