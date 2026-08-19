Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Alexia Putellas, protagonista en un amistoso ante el Sevilla en su vuelta a España (0-2)

Guardar

Sevilla, 19 ago (EFE).- Alexia Putellas, que esta temporada juega en el London City Lionesses tras su exitosa carrera en el Barça, fue protagonista en el amistoso que el conjunto inglés jugó este miércoles ante el Sevilla a puerta cerrada en el Estadio Jesús Navas, en la ciudad deportiva del club andaluz, donde participó en la fase final de un partido que acabó 0-2 para las visitantes.

La internacional barcelonesa de 32 años, dos veces Balón de Oro y dos 'Premio The Best FIFA' en 2021 y 2022, volvió a jugar en España después de que anunciara a la conclusión de la pasada temporada que dejaba el equipo azulgrana y la Liga F para jugar en la máxima categoría inglesa.

PUBLICIDAD

El London City también ha incorporado para este curso a la defensa internacional zaragozana Mapi León, otra ex del Barça, y tiene en su plantilla a dos exsevillistas, María Pérez y Lucía Corrales, que permanecieron cedidas en diferentes temporadas durante el último lustro.

Mapi León, que también fue suplente, salió en la primera parte por una compañera lesionada poco después de que Daniëlle van de Donk pusiera el 0-1 a los 32 minutos, mientras que Alexia Putellas ingresó ya en el tramo final del encuentro e inició la jugada en la que Grace Geyoro logró el definitivo 0-2 en el minuto 77. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 19 agosto

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 19 agosto

Roban más de 28.000 euros a un turista después de quitarle el móvil: eran criptomonedas y las transfirieron a otra cartera digital

El turista intentó bloquear el móvil desde su hotel, pero descubrió que ya habían transferido sus fondos a otra cuenta

Roban más de 28.000 euros a un turista después de quitarle el móvil: eran criptomonedas y las transfirieron a otra cartera digital

Los círculos blancos que está poniendo la DGT en las carreteras españolas: qué significan y cómo afectan a la circulación

Estas marcas viales, situadas junto al eje central de la calzada, buscan guiar a los motoristas en las curvas para evitar que invadan el carril contrario y reducir el riesgo de accidentes

Los círculos blancos que está poniendo la DGT en las carreteras españolas: qué significan y cómo afectan a la circulación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Fieletes de berenjena rellenos de jamón y queso: una preparación sencilla con la que puedes conquistar a toda la familia

Una receta fácil y económica que combina la suavidad de la berenjena con un relleno cremoso y un rebozado crujiente

Fieletes de berenjena rellenos de jamón y queso: una preparación sencilla con la que puedes conquistar a toda la familia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los círculos blancos que está poniendo la DGT en las carreteras españolas: qué significan y cómo afectan a la circulación

Los círculos blancos que está poniendo la DGT en las carreteras españolas: qué significan y cómo afectan a la circulación

Europa crea un pasaporte para coches: así funcionará y estos son los datos que permitirá consultar

Feijóo llevará al Supremo el “plantón” de Marlaska, Albares y Robles al Senado para explicar la crisis de Ceuta: “El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece”

Cinco plantas que no necesitan luz y son perfectas para pasillos o habitaciones interiores

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

ECONOMÍA

Renfe remodela el Cercanías de Valencia con trenes de Madrid usados hace 23 años

Renfe remodela el Cercanías de Valencia con trenes de Madrid usados hace 23 años

La muerte o la invalidez de un trabajador abre una brecha de ingresos en su familia: qué parte del sueldo cubren las pensiones

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

DEPORTES

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Rodri no es el único: todos los jugadores que rechazaron al Real Madrid y ficharon por el Barça

De jugar en la ‘Kings League’ de Gerard Piqué a meter gol y dar una asistencia en su debut en Segunda División

Las claves de La Vuelta Ciclista a España: recorrido, etapas, horario y dónde ver, dispositivo de seguridad extraordinario y favoritos

Fernando Alonso y una renovación en ‘stand by’: el piloto podría estar esperando a probar el nuevo motor del monoplaza