Alexia Putellas, protagonista en un amistoso ante el Sevilla en su vuelta a España (0-2)

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Sevilla, 19 ago (EFE).- Alexia Putellas, que esta temporada juega en el London City Lionesses tras su exitosa carrera en el Barça, fue protagonista en el amistoso que el conjunto inglés jugó este miércoles ante el Sevilla a puerta cerrada en el Estadio Jesús Navas, en la ciudad deportiva del club andaluz, donde participó en la fase final de un partido que acabó 0-2 para las visitantes.

La internacional barcelonesa de 32 años, dos veces Balón de Oro y dos 'Premio The Best FIFA' en 2021 y 2022, volvió a jugar en España después de que anunciara a la conclusión de la pasada temporada que dejaba el equipo azulgrana y la Liga F para jugar en la máxima categoría inglesa.

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El London City también ha incorporado para este curso a la defensa internacional zaragozana Mapi León, otra ex del Barça, y tiene en su plantilla a dos exsevillistas, María Pérez y Lucía Corrales, que permanecieron cedidas en diferentes temporadas durante el último lustro.

Mapi León, que también fue suplente, salió en la primera parte por una compañera lesionada poco después de que Daniëlle van de Donk pusiera el 0-1 a los 32 minutos, mientras que Alexia Putellas ingresó ya en el tramo final del encuentro e inició la jugada en la que Grace Geyoro logró el definitivo 0-2 en el minuto 77. EFE

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