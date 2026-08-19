2-0. Kang in Lee y Baena deciden la victoria al Atlético

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Madrid, 19 ago (EFE).- Un gol de Kang in Lee en el minuto 70, con un certero zurdazo ajustado, y otro de Álex Baena, en el 85 de falta directa a una escuadra, decidieron este miércoles la victoria del Atlético de Madrid en su estreno en LaLiga EA Sports contra el Málaga, competitivo, atrevido y finalmente derrotado en el Metropolitano (2-0).

El atacante surcoreano, debutante con el conjunto rojiblanco tras su fichaje desde el París Saint-Germain, y el internacional español entraron al terreno de juego en el minuto 57. EFE

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