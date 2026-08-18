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El Rayo pide a LaLiga aplazar el partido ante el Alavés al no poder jugar en Vallecas

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Madrid, 19 ago (EFE).- El Rayo Vallecano ha solicitado formalmente a LaLiga el aplazamiento del partido de la segunda jornada ante el Deportivo Alavés, previsto para este jueves, después de que la Comunidad de Madrid denegara el levantamiento de las medidas cautelares que mantienen suspendido el Estadio de Vallecas.

Así lo ha informado el club madrileño en la madrugada de este miércoles en un comunicado en el que lamenta la negativa de la Comunidad de Madrid, propietaria del estadio, a levantar las medidas cautelares pese a haber puesto a disposición de la administración "toda la documentación solicitada".

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Tras conocer en la tarde del pasado lunes la decisión de la administración, el Rayo ha indicado que ha presentado una petición formal ante LaLiga para aplazar el encuentro al considerar que la imposibilidad de jugar en Vallecas supone "un grave perjuicio" para el club y su afición.

A estas horas, el organismo organizador de la competición todavía no ha respondido a la solicitud, según ha señalado la entidad franjirroja.

En caso de que finalmente deba disputar el encuentro, el Rayo ha confirmado que lo hará en el Estadio ONTIME Butarque del Club Deportivo Leganés, en virtud del acuerdo alcanzado con esta entidad para disponer de la instalación.

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En este sentido, el Rayo ha anunciado que sus abonados podrán retirar gratuitamente una entrada de categoría similar a la de su abono, previa acreditación, en las taquillas del Estadio de Vallecas.

La recogida podrá realizarse este miércoles 19 de agosto, de 11:00 a 22:00 horas, y el jueves 20, de 10:00 a 20:45 horas.

El club también ha anunciado que comunicará durante la mañana de este miércoles el procedimiento para que los aficionados que no sean abonados puedan adquirir entradas para el encuentro, en el caso de que finalmente se dispute en Butarque.

A finales de julio, la Comunidad de Madrid suspendió cautelarmente la concesión del recinto al Rayo Vallecano tras detectar graves deficiencias de seguridad.

Según la auditoría encargada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, el estadio presentaba una "situación de obsolescencia generalizada" y un "severo incumplimiento normativo" que comprometía la seguridad y la operatividad de las instalaciones.

El club presentó una medida cautelar para que se le permitiera jugar en Vallecas el primer partido de LaLiga como local, al considerar que el recinto estaba "apto".

A tres días de su debut liguero en casa, la Comunidad de Madrid ha decidido denegar esa petición. EFE

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