El extremo Rafa Cruz debuta con 16 años en la UD Las Palmas

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Las Palmas de Gran Canaria, 16 ago (EFE).- El futbolista grancanario Rafa Cruz debutó este domingo con el primer equipo de la UD Las Palmas a los 16 años, y se convierte en el tercer jugador más joven que se estrena con el equipo profesional isleño.

El extremo entró en el minuto 60 del partido ante el Albacete Balompié en el Estadio de Gran Canaria (2-1), correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027, en sustitución del veterano Jesé Rodríguez.

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Rafael Cruz Suárez, nacido el 24 de octubre de 2009, estuvo durante una temporada en la cantera del Real Madrid y volvió a Gran Canaria mediada la campaña 2024-2025 para formar parte de la cadena de filiales de la Unión Deportiva.

La pasada temporada fue convocado por el anterior entrenador del conjunto grancanario, el asturiano Luis García Fernández, para la visita al Cádiz CF en la jornada 37, aunque no llegó a tener minutos.

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Cruz, con 16 años, nueve meses y veintitrés días, se ha situado en el tercer puesto de jugadores más jóvenes en estrenarse con el primer equipo amarillo, adelantando al mítico delantero Orlando Suárez, quien lo hizo con 16 años, once meses y siete días.

Este particular ránking lo encabeza Omar Fleitas, debutante con 16 años, seis meses y nueve días, seguido del tinerfeño y actual campeón del mundo Pedri González (FC Barcelona), cuyo estreno se produjo en agosto de 2019 con 16 años, ocho meses y veintidós días. EFE

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rg/sab