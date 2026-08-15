Uno de cada cinco universitarios españoles tiene riesgo de sufrir un trastorno alimentario

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León, 15 ago (EFE).- Uno de cada cinco estudiantes universitarios españoles de primer curso (21,4%) presenta riesgo de sufrir un trastorno de la conducta alimentaria, según un estudio liderado por investigadores vinculados a la Universidad de León (ULe) y al Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE).

La prevalencia se elevaría hasta el 24,8 % en las mujeres, frente al 12,3% registrado entre los hombres, según la investigación consultada por EFE, que acaba de ser publicada en la revista científica internacional 'Acta Psychologica'.

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Han analizado los datos de 11.065 estudiantes de primer año de once universidades españolas con edades comprendidas entre los 17 y los 30 años.

Los autores concluyen que el riesgo de padecer trastornos alimentarios está estrechamente relacionado con la acumulación de hábitos de vida poco saludables, entre ellos el uso problemático de internet, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la falta de descanso reparador o el hábito de saltarse el desayuno.

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El trabajo ha sido coordinado por investigadores del proyecto UniHcos, una cohorte universitaria impulsada desde la Universidad de León, y cuenta entre sus firmantes con especialistas de la ULe, el grupo de investigación GIIGAS y la primera autora, Leticia Martínez González, vinculada al Hospital Santa Isabel del CAULE.

Para evaluar el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, los investigadores emplearon el cuestionario internacional SCOFF y desarrollaron además una herramienta propia denominada Índice de Hábitos No Saludables (UHS), que combina diez factores relacionados con la alimentación, la actividad física, el descanso, el consumo de sustancias y el uso de internet.

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Los resultados muestran que el factor más asociado al riesgo de sufrir un trastorno alimentario es el uso problemático de internet. Los estudiantes con este comportamiento presentan una probabilidad casi tres veces superior de obtener un resultado positivo en el cribado, por delante de quienes presentan problemas relacionados con el alcohol o una calidad insuficiente del sueño.

Asimismo, los universitarios que se saltan habitualmente el desayuno también muestran una mayor vulnerabilidad, al igual que aquellos que han consumido tabaco o cannabis alguna vez en su vida.

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Según los investigadores, el paso del instituto a la universidad constituye una etapa especialmente sensible para la consolidación de hábitos de vida. El aumento de las exigencias académicas, la emancipación del hogar familiar en muchos casos y la necesidad de gestionar de forma autónoma aspectos como la alimentación o los horarios de descanso pueden favorecer conductas poco saludables que terminan afectando a la salud mental.

El estudio detectó además que el riesgo aumenta progresivamente a medida que se acumulan estos comportamientos. Así, cada punto adicional en el Índice de Hábitos No Saludables incrementa un 31% las probabilidades de presentar riesgo de trastorno alimentario entre los hombres y un 23% entre las mujeres.

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Los autores destacan que esta relación se mantiene independientemente de variables como la edad o el ámbito de estudios y consideran que el índice desarrollado podría convertirse en una herramienta útil para identificar de manera temprana a estudiantes con mayor vulnerabilidad cuando no se dispone de cuestionarios específicos sobre trastornos alimentarios.

Entre los datos recogidos por la investigación destaca que cerca de la mitad de los estudiantes afirmaron no descansar lo suficiente, uno de cada cinco presentaba riesgo de consumo problemático de alcohol y la mitad pasaba más de siete horas al día sentada, mientras que el 7,5% mostraba indicios de uso problemático de internet.

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Los investigadores subrayan que los resultados no permiten establecer una relación causal por tratarse de un estudio observacional, pero sí evidencian una fuerte asociación entre los estilos de vida poco saludables y el riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria en la población universitaria.

A la vista de estos hallazgos, reclaman reforzar las estrategias de prevención y promoción de hábitos saludables en los campus universitarios, especialmente durante los primeros meses de la vida académica, considerados un periodo clave para la salud física y mental de los jóvenes. EFE

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rs/orv/amf