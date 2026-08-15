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Tranquilidad en la frontera de Melilla, con mayor despliegue policial del habitual

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Melilla, 15 ago (EFE).- La frontera de Melilla está viviendo las últimas horas con tranquilidad y sin incidentes pese a los llamamientos que se han difundido en redes sociales en Marruecos para intentar entrar este sábado de forma irregular en Ceuta y Melilla, aunque con un mayor despliegue policial del habitual.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han informado a EFE de que la jornada está transcurriendo “con normalidad, sin novedad y sin incidentes”.

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Según ha podido comprobar EFE, el trasiego de patrullas de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local es constante en el dique sur, uno de los focos de la crisis migratoria que comenzó el pasado 30 de julio, aunque hay calma en la zona.

Además, en los últimos días ha sido reforzado también con la instalación de una valla en el tramo final del espigón, donde antes solo había escollera, y una barrera flotante, ambos elementos de contención para permitir los rechazos en frontera de los migrantes que intenten entrar a nado por mar tras la sentencia del Tribunal Supremo que los impedía por esta vía.

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Igualmente, hay un notable despliegue policial en el casco urbano de Melilla aunque la tranquilidad es la nota predominante en las primeras horas de este sábado en la ciudad.

El Ministerio del Interior ha reforzado la ciudad por tierra, mar y aire con cerca de 150 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Entre los efectivos enviados se encuentran tres grupos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, cada uno de ellos compuesto por 18 agentes y un sargento, así como un grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional integrado por 50 efectivos.

A este despliegue terrestre se suman los medios destinados a reforzar la vigilancia y las actuaciones en el ámbito marítimo, entre ellos el patrullero Río Segura de la Guardia Civil, que se ha desplazado hasta Melilla con una dotación de 25 personas.

Este refuerzo permite complementar las labores que se desarrollan desde la ciudad a través del grupo de Natación, Intervención y Rescate (NIR) y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

El dispositivo cuenta, además, con apoyo aéreo de un helicóptero de la Unidad Aérea de Málaga de la Guardia Civil que se ha desplazado hasta Melilla con una tripulación formada por cuatro personas, que participa en las labores de prevención. EFE

(Foto)

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