Raquel González conquista el bronce en el maratón marcha

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- La barcelonesa Raquel González, que firmó un tiempo de 3h14:55, logró este sábado la medalla de bronce en el maratón marcha de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), en los que se llevó la medalla de oro la italiana Sofia Fiorini y la plata la polaca Katarzyna Zdzieblo.
Ésta es la segunda medalla europea de Raquel González tras la plata conquistada en Múnich 2022 en la distancia de 35 kilómetros.
La medalla de bronce de Raquel González es la cuarta del equipo español de marcha en estos Europeos de Birmingham tras los oros de Paul McGrath y María Pérez en medio maratón y la plata de Miguel Ángel López en maratón. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud en Granada, mientras prosiguen las tareas de inspección, que no han detectado “daños estructurales graves”
El terremoto principal, de magnitud 5,2 y con epicentro en Alhendín, ha provocado daños materiales en fachadas y cornisas de varios inmuebles, obligando a algunos desalojos preventivos y a la revisión minuciosa de edificios en distintos puntos de la provincia
Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 17 al 21 de agosto: Julia descubrirá que Andrés tiene novia, Pablo será despedido y Digna celebrará su fiesta
La ficción diaria de Antena 3 volverá a reunir a Begoña y Andrés mediante una merienda la próxima semana
Italia vuelve a mandar un mensaje a España con el cierre del espacio Schengen: “En lugar de preocuparse por nosotros, Madrid debería preocuparse por Marruecos”
El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, descarta estar “librando ninguna batalla contra España” y ha afirmado estar pendiente para actuar en consecuencia de lo que pase este sábado en Ceuta
Unos obreros se topan con nueve millones en oro ocultos en las paredes de un sótano de Flandes que pertenecía a una antigua familia de cerveceros
Los obreros dieron con el tesoro al derribar una pared del sótano de una antigua fábrica de cerveza vinculada a la familia Van Assche, hoy sin herederos conocidos, mientras renovaban las tuberías. Si ningún descendiente reclama la fortuna en cinco años, el oro podría repartirse entre los trabajadores y la plataforma social propietaria del edificio
Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez
El delantero valenciano pone fin a su etapa culé para reencontrarse con Luis Enrique
MÁS NOTICIAS