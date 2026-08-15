Raquel González conquista el bronce en el maratón marcha

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Redacción deportes, 15 ago (EFE).- La barcelonesa Raquel González, que firmó un tiempo de 3h14:55, logró este sábado la medalla de bronce en el maratón marcha de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), en los que se llevó la medalla de oro la italiana Sofia Fiorini y la plata la polaca Katarzyna Zdzieblo.

Ésta es la segunda medalla europea de Raquel González tras la plata conquistada en Múnich 2022 en la distancia de 35 kilómetros.

La medalla de bronce de Raquel González es la cuarta del equipo español de marcha en estos Europeos de Birmingham tras los oros de Paul McGrath y María Pérez en medio maratón y la plata de Miguel Ángel López en maratón. EFE

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