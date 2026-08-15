PP de Huelva pide al PSOE "lealtad institucional" para resolver los problemas de los afectados por el incendio de Niebla

20/04/2026 El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. POLITICA PP DE HUELVA

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El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha calificado como una "bajeza política" que el PSOE haya decidido entrar en la "confrontación partidista" cuando todavía hay personas desplazadas que "no han podido regresar a sus hogares" como consecuencia del incendio forestal de Niebla.

En una nota de prensa, González ha exigido al PSOE "lealtad institucional, responsabilidad y altura de miras" y le ha pedido que centre todos sus esfuerzos en atender a las personas afectadas, resolver sus problemas y trabajar para que puedan recuperar la normalidad lo antes posible.

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"Mientras haya una sola familia fuera de su hogar, nuestra única prioridad debe ser atenderla, garantizar su seguridad y trabajar para que pueda regresar cuanto antes. Este no es el momento de buscar protagonismo, señalar culpables ni intentar obtener una ventaja política", ha subrayado.

El presidente provincial ha puesto en valor el importante dispositivo desplegado para hacer frente al incendio, integrado por más de 1.000 efectivos que trabajan de manera continua las 24 horas del día, con el apoyo de 21 autobombas, 18 máquinas pesadas, 33 aeronaves y ha destacado la labor de los denominados medios "de escoba", dedicados específicamente a vigilar los puntos calientes para evitar posibles reproducciones del fuego y reforzar la seguridad en las zonas afectadas.

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Además, González ha agradecido el esfuerzo y la profesionalidad de todos los efectivos que trabajan sin descanso sobre el terreno, así como la coordinación y la lealtad mantenidas entre las distintas administraciones desde que comenzó la emergencia.

En este sentido, ha rechazado las críticas realizadas por el alcalde socialista de Paterna del Campo, Juan Salvador Domínguez, sobre la gestión y las decisiones adoptadas durante el incendio.

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González ha afirmado que las decisiones "no han sido tomadas unilateralmente por ninguna administración", sino que se han analizado y acordado conjuntamente en el seno del comité operativo, atendiendo en cada momento a los criterios técnicos, a la seguridad de la población y a la evolución del incendio.

Por ello, ha pedido al PSOE que "deje a un lado la política sucia y no intente manchar ni tapar el buen trabajo realizado por sus propias administraciones, por el resto de instituciones, por los servicios de emergencia y por todos los efectivos que están trabajado con coordinación, responsabilidad y lealtad para proteger a la población".

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En esta línea el presidente de los 'populares' ha sido contundente al declarar que "el peor ejemplo que puede dar el PSOE es romper la unidad institucional cuando todavía hay familias que no han regresado a sus hogares".

"Hemos demostrado que sabemos trabajar juntos por los ciudadanos y eso es lo que debemos seguir haciendo hasta que esta emergencia quede completamente resuelta", ha concluido.

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