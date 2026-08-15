Posibles crecidas súbitas en barrancos y cauces menores en casi toda la cuenca del Ebro

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Zaragoza, 15 ago (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha avisado este sábado de la posibilidad de crecidas puntuales y súbitas en barrancos y cauces menores en casi toda la cuenca del río a lo largo de la jornada, como consecuencia de las posibles lluvias pronosticadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En una nota de prensa, el organismo regulador ha recordado que la Aemet advirtió el jueves de la formación de una dana que propiciará un cambio de tiempo en la península, consistente en la formación de chubascos y tormentas intensos en amplias zonas.

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En lo que concierne al Ebro, esto se ha empezado a traducir en lluvias intensas que pueden causar crecidas puntuales y súbitas en barrancos y cauces menores en casi toda la cuenca.

Según el pronóstico actual, para este sábado las comunidades autónomas afectadas serían Cantabria, Castilla y León (Burgos y Soria), Castilla-La Mancha (Guadalajara), País Vasco (Álava), la Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana (Castellón).

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La CHE ha destacado que la incertidumbre ante estos episodios es muy elevada, por lo que ha recomendado seguir la información de la Aemet durante este fin de semana.

También han sugerido a los ciudadanos que presten atención al Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Ebro (SAIH Ebro) y a la página web de la confederación.

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Y, en todo caso, han instado a siempre seguir las recomendaciones de los servicios de Protección Civil. EFE