Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Posibles crecidas súbitas en barrancos y cauces menores en casi toda la cuenca del Ebro

Guardar

Zaragoza, 15 ago (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha avisado este sábado de la posibilidad de crecidas puntuales y súbitas en barrancos y cauces menores en casi toda la cuenca del río a lo largo de la jornada, como consecuencia de las posibles lluvias pronosticadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En una nota de prensa, el organismo regulador ha recordado que la Aemet advirtió el jueves de la formación de una dana que propiciará un cambio de tiempo en la península, consistente en la formación de chubascos y tormentas intensos en amplias zonas.

PUBLICIDAD

En lo que concierne al Ebro, esto se ha empezado a traducir en lluvias intensas que pueden causar crecidas puntuales y súbitas en barrancos y cauces menores en casi toda la cuenca.

Según el pronóstico actual, para este sábado las comunidades autónomas afectadas serían Cantabria, Castilla y León (Burgos y Soria), Castilla-La Mancha (Guadalajara), País Vasco (Álava), la Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana (Castellón).

PUBLICIDAD

La CHE ha destacado que la incertidumbre ante estos episodios es muy elevada, por lo que ha recomendado seguir la información de la Aemet durante este fin de semana.

También han sugerido a los ciudadanos que presten atención al Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Ebro (SAIH Ebro) y a la página web de la confederación.

Y, en todo caso, han instado a siempre seguir las recomendaciones de los servicios de Protección Civil. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inés García revela cómo fue desde dentro la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal: del ‘dress code’ de los invitados al tatuaje que se hicieron y sus bailes

La influencer ha desmentido los rumores de ruptura a través de unas imágenes que muestran la gran complicidad que hay entre ellos

Inés García revela cómo fue desde dentro la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal: del ‘dress code’ de los invitados al tatuaje que se hicieron y sus bailes

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados ganadores de este jueves 13 de agosto

Aquí tienes la lista de los números ganadores del sorteo de hoy, donde puedes comprobar si tu dígito ha resultado premiado

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados ganadores de este jueves 13 de agosto

Las tormentas y el granizo llegan a la península este festivo 15 de agosto con una nueva dana: siete comunidades en aviso naranja por lluvias intensas

La llegada de una nueva dana a España ha activado la alerta en quince comunidades autónomas, donde se esperan precipitaciones fuertes, bajada de temperaturas y riesgo de crecidas y viento intenso

Las tormentas y el granizo llegan a la península este festivo 15 de agosto con una nueva dana: siete comunidades en aviso naranja por lluvias intensas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 15 agosto

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 15 agosto

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

Italia vuelve a mandar un mensaje a España con el cierre del espacio Schengen: “En lugar de preocuparse por nosotros, Madrid debería preocuparse por Marruecos”

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos mientras la zona fronteriza amanece tranquila

Gibraltar, la puerta de Europa que los migrantes no buscan pese a estar a pocos kilómetros de África: “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

ECONOMÍA

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

DEPORTES

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego