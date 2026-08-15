Normalidad en la frontera de Ceuta esta madrugada, pese a la alerta por entrada masiva

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Ceuta, 15 ago (EFE).- La madrugada y las primeras horas de la mañana de este sábado han transcurrido en la frontera de Ceuta con normalidad y calma, pese a la alerta por una nueva entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos, mientras ambos países mantienen desplegados importantes dispositivos de seguridad para evitar que se repita la crisis migratoria registrada a finales de julio.

La noche ha transcurrido además con una densa niebla sobre el entorno fronterizo, aunque sin que se hayan producido, hasta el momento, movimientos significativos de personas hacia el vallado y la costa ceutí.

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En el lado español permanecen activados numerosos efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, entre ellos unidades del GRS, GAR, UIP y UPR, preparadas para intervenir ante cualquier intento de entrada multitudinaria.

Marruecos tiene igualmente un amplio despliegue policial y de seguridad en las inmediaciones de Castillejos y la frontera con Ceuta.

La situación se mantiene bajo vigilancia a raíz de los llamamientos difundidos en redes sociales para intentar acceder a Ceuta durante este 15 de agosto tras la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio, cuando decenas de miles de personas llegaron a la ciudad desde Marruecos.

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Durante la pasada madrugada, el gabinete de la Delegación del Gobierno, encabezado por el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, permaneció sobre el terreno y se desplazó hasta el paso fronterizo del Tarajal para comprobar de primera mano la evolución de la situación y supervisar el dispositivo establecido ante la eventualidad de una nueva avalancha.

La presencia reforzada de las fuerzas de seguridad españolas se enmarca en las medidas adoptadas durante los últimos días ante los llamamientos en redes sociales para un nuevo intento de entrada masiva, hasta el punto de que se han suspendido permisos y vacaciones de agentes de la Guardia Civil y se ha reforzado también el dispositivo con efectivos militares.EFE

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