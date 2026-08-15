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Mikel Rodríguez se estrena con gol en Primera División

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Vitoria, 15 ago (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Mikel Rodríguez se estrenó este sábado con gol en LaLiga EA Sports.

El guipuzcoano debutó en la máxima categoría en el minuto 57 del Alavés-Getafe, correspondiente a la primera jornada liguera, y anotó el tercer gol del partido (3-0) ante los azulones en el minuto 94.

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El centrocampista vasco pudo marcar antes, pero no encontró portería en un mano a mano con David Soria, al que batió posteriormente con un gran toque de balón.

Rodríguez llegó al conjunto vitoriano este verano procedente de la Real Sociedad B.

A pesar de participar en los entrenamientos de Matarazzo, no llegó a debutar en Primera y lo hizo este sábado ante su nueva afición en Mendizorroza. EFE

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jd/ism

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