Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos

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Castillejos (Marruecos), 15 ago (EFE).- Las fuerzas de Seguridad de Marruecos frustraron este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en las afueras de la urbe fronteriza de Fnideq (Castillejos en español).

Fuentes de Seguridad marroquíes indicaron a EFE que el incidente se registró en una zona montañosa, en las afueras de Castillejos y al suroeste de Ceuta.

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Según las mismas fuentes, los agentes marroquíes dispersaron a los migrantes, que siguen en la zona.

(Más información en EFE Internacional)

EFE

ms/mar/rml/ess

(foto) (vídeo)