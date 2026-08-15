Mariano vuelve a marcar en LaLiga 4 años y 3 meses después

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Vitoria, 15 ago (EFE).- El jugador dominicano del Deportivo Alavés Mariano Díaz volvió a marcar un gol en LaLiga EA Sports 4 años y 3 meses después, al firmar uno este sábado ante el Getafe en la primera jornada de la temporada 2026-27.

El último tanto del dominicano fue el 15 de mayo de 2022 en la jornada 37 de la temporada 2022-23, que sirvió para que el Real Madrid empatara en Cádiz (1-1).

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Además del tanto que marcó este sábado, el delantero contribuyó con dos asistencias de gol en un partido que el Alavés ganó por 3-0. EFE

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