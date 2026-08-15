María Pérez, campeona de Europa de marcha por segunda vez

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- La marchadora granadina María Pérez logró este sábado la victoria en el medio maratón de los Europeos de Birmingham (Reino Unido) y se proclamó campeona continental por segunda vez tras su triunfo en Berlín 2018.
María Pérez, de 30 años y entrenada por Jacinto Garzón, firmó en meta un tiempo de 1h30:06, acompañada en el podio por la italiana Alexandrina Mihai, segunda, y la ucraniana Lyudmila Olyanovska, tercera.
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Esta es la cuarta medalla de España en los Europeos de Birmingham tras el oro del marchador Paul McGrath en medio maratón, la plata de Marta García en 5.000 y el bronce de Mohamed Attaoui en 800. EFE
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