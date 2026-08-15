María Pérez, campeona de Europa de marcha por segunda vez

Guardar

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- La marchadora granadina María Pérez logró este sábado la victoria en el medio maratón de los Europeos de Birmingham (Reino Unido) y se proclamó campeona continental por segunda vez tras su triunfo en Berlín 2018.

María Pérez, de 30 años y entrenada por Jacinto Garzón, firmó en meta un tiempo de 1h30:06, acompañada en el podio por la italiana Alexandrina Mihai, segunda, y la ucraniana Lyudmila Olyanovska, tercera.

PUBLICIDAD

Esta es la cuarta medalla de España en los Europeos de Birmingham tras el oro del marchador Paul McGrath en medio maratón, la plata de Marta García en 5.000 y el bronce de Mohamed Attaoui en 800. EFE