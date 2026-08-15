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Las autonomías triplicarán su gasto financiero por la deuda en los próximos años

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Madrid, 15 ago (EFE).- Las autonomías alcanzarán en 2029 un gasto en intereses por su deuda de 11.528 millones de euros, casi el triple de los 3.608 millones de euros que dedicaban al mismo fin en 2022, debido al aumento de los tipos de interés y al elevado volumen de lo que deben.

Así lo señala un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cuyas principales conclusiones aconsejan moderar el gasto a las comunidades.

Aunque en los próximos años, si se mantienen las constantes actuales, la deuda pública sobre el PIB se reducirá, los gastos por intereses se habrán más que triplicado en tan sólo 7 años, dice Fedea.

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"Esta situación obligaría a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda", señala el informe.

"Las comunidades autónomas deben calibrar con especial prudencia las políticas fiscales de carácter expansivo que puedan adoptar tanto en el corto plazo como en los próximos años", añade.

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La variación en el gasto en intereses será especialmente alta en la Comunidad Valenciana (un 476 %), en Canarias (un 410 %), en Murcia (un 407 %) o en Castilla La Mancha (un 396 %).

La Rioja presenta un caso especialmente llamativo: en 2022 tenía un gasto en financiar los intereses de la deuda de 5 millones, que se elevan a 45 millones de euros en 2029, una cantidad que es un 804 % mayor.

En un nivel intermedio se encuentran comunidades como Galicia (un 336 %), y más abajo, Andalucía (un 257 %), Baleares (un 247 %), Extremadura (un 236 %), Aragón (un 205 %) o Asturias (un 229 %).

Les siguen Cataluña (un 188 %) y Cantabria (un 163 %) y, finalmente, País Vasco (un 96 %), Madrid (85 %) y Navarra (un 39 %).

El informe señala que "la deuda de las autonomías" alcanzó "un pico en el año 2020 del 27,2 % sobre el PIB conjunto. Y añade que, a partir de ese año, se produjo una senda de reducción bastante considerable que puede llevar en 2029 al 17,1 %.

Es decir, el volumen de la deuda en relación con el PIB de las autonomías se viene reduciendo, algo que sucede porque las economías de las comunidades están creciendo.

"Esta evolución tan positiva en el nivel de deuda se explica por la aplicación de unos supuestos optimistas al considerar un crecimiento del PIB nominal", explica a este respecto.

Sin embargo, como a pesar de que aumente el PIB, la deuda pública seguirá representando un elevado volumen, en un escenario de importante aumento de los tipos de interés que se mantendrá en los próximos años, el gasto en financiar esa deuda crecerá mucho, concluye el estudio. EFE

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