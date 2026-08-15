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La raza de David Galán corta dos orejas en la despedida de Mari Paz Vega, que corta una

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Málaga, 15 ago (EFE).- El diestro David Galán ha sido el triunfador del festejo celebrado en La Malagueta después de cortar dos orejas, una a cada uno de sus toros, en el que Mari Paz Vega ha cortado una a su primer oponente mientras José Antonio Lavado no ha tenido suerte y, al finalizar el festejo, ha mostrado el añadido como gesto que se entiende como retirada de los ruedos.

Destacar el buen encierro de Lagunajanda en la que salieron hasta cuatro toros muy potables.

Volvía David Galán a La Malagueta y lo hacía con un gran toro de Lagunajanda, un animal muy bravo, que desde el cite en el centro del ruedo para el pase cambiado por la espalda, acudió con prontitud y humillaba arrastrando el hocico.

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Previamente, Galán brindó al cielo en recuerdo a su padre. Enseguida se puso a torear y el astado era una máquina de embestir. No era fácil estar delante de ese gran toro pero no se le notaron las posibles carencias de la inactividad. A final de faena tiró de recursos y cerró con unas manoletinas muy ajustadas.

En el quinto Galán salió a darlo todo, a no dejarse nada en esta oportunidad tan importante para él de volver a torear en La Malagueta, y tras brindar a su hija, comenzó con mucho temple por bajo con la rodilla genuflexa.

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No era nada fácil el de Lagunajanda que embestía a oleadas y soltando la cara a final de cada muletazo. Con mucha firmeza aguantó cada mirada del animal y a final de faena estuvo muy animoso y se metió al público en el bolsillo.

La malagueña Mari Paz Vega se despedía hoy de Málaga y lo hizo con un primer astado ideal para la ocasión, al que recibió con una larga cambiada en el tercio y, aunque el animal fue protestado por falta de fuerzas, con la muleta fue un toro con mucha clase y muy noble.

Estuvo a la altura de dicho animal, destacando un circular por la espalda con un cambio de mano que arrancó los olés del público y una buena tanda de naturales al final de faena.

Sin embargo, el cuarto fue todo lo contrario, un animal áspero, muy protestado por su debilidad pero que llegó a la muleta orientándose y poniendo en serios apuros a Mari Paz. Después de un susto, no se lo pensó, lo macheteó y se perfiló para entrar a matar. Dio una cariñosa vuelta al ruedo con la que despedía de Málaga.

Una apuesta fuerte se encontraba Lavado que no había vuelto a torear desde su alternativa, y el de Lagunajanda, muy noble, no tuvo el mismo comportamiento que sus hermanos. La disposición estuvo presente en todo momento pero el animal soltaba la cara y no iba metido en la muleta, y no se lo puso fácil al de Benamocarra.

En el sexto pudo desquitarse con el toreo de capote al hacerle un buen quite de dos chicuelinas y una media a su oponente.

Salió mucho más enrazado y desde el principio se puso a torear por el pitón derecho, que era extraordinario, consiguiendo los mejores pasajes. Al entrar a matar, resbaló el acero y cayó en la cara del animal sin consecuencias.

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FICHA DEL FESTEJO.-. Seis toros de Lagunajanda muy bien presentados, nobles en general, destacando el bravo segundo.

Mari Paz Vega, de rioja y azabache: estocada caída (oreja); estocada (vuelta al ruedo)

David Galán, de blanco y plata: pinchazo hondo, estocada levemente desprendida y descabello (oreja tras aviso); estocada trasera y levemente desprendida (oreja con petición de la segunda)

José Antonio Lavado, de espuma de mar y oro: media estocada (silencio); estocada contraria y tres descabellos (palmas tras aviso)

La plaza registró más de dos tercios de entrada en tarde de mucho bochorno.

Al finalizar el paseíllo se le hizo entrega a Mari Paz Vega de una biznaga en reconocimiento a su carrera con motivo de su retirada.

EFE

MMA/ess

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