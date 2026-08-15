La frontera de Ceuta, en calma tras un refuerzo histórico de las autoridades marroquíes

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La frontera del Tarajal se encuentra en calma desde primera hora de la mañana de este sábado. Las autoridades marroquíes han desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes para evitar la nueva entrada masiva a Ceuta promovida en redes sociales para este 15 de agosto.

La Marina Real marroquí ha activado seis embarcaciones semirrígidas en el mar. En tierra, miles de agentes de las Fuerzas Auxiliares controlan el perímetro fronterizo, apoyados por efectivos de la Gendarmería, que protegen la zona del monte.

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Marruecos cuenta también con una nueva barrera metálica de unos cuatro metros de altura en las proximidades de la frontera. Las concertinas han sido instaladas desde principios de esta semana, y se ha levantado en la vía que conecta Fnideq con el paso fronterizo de Ceuta y busca impedir que posibles concentraciones de personas puedan aproximarse directamente al entorno fronterizo.

El dispositivo no se ha limitado al perímetro fronterizo. Según han informado los medios de comunicación marroquíes y ha podido confirmar Europa Press, los controles se han extendido hasta la localidad más próxima a la frontera, Castillejos, a apenas dos kilómetros del perímetro marroquí. Allí se ha establecido un primer filtro de seguridad.

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"Castillejos está tomada por los militares y los gendarmes", ha asegurado un ceutí que ha viajado a Marruecos estos días atrás.

REFUERZO TAMBIÉN DESDE ESPAÑA

En paralelo, el despliegue en el lado español también se mantiene desde la pasada noche. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil se encuentra en el mar con sus embarcaciones, mientras en tierra controlan la frontera tanto militares como agentes de la Policía Nacional.

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El refuerzo en ambos lados se produce después de que el 30 de julio se produjera la entrada masiva de 80.000 personas, según ha referido la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su visita q Ceuta el pasado miércoles.

El despliegue se debe, además, a los llamamientos que han circulado en redes sociales sobre un posible nuevo intento de entrada alrededor del 15 de agosto. No obstante, la información difundida en redes no permite confirmar que vaya a producirse una nueva llegada masiva.

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