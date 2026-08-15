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La evolución favorable del incendio de Niebla autoriza el regreso de 154 vecinos evacuados

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Huelva, 15 ago (EFE).- El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado la evolución "muy favorable" del incendio forestal declarado en Niebla (Huelva), que se mantiene dentro de las líneas de control tras un día sin avances en sus frentes, lo que va a permitir esta misma noche el regreso de otros 154 desalojados de forma preventiva.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) junto a los representantes del Gobierno central, la Junta y los mandos de los servicios de emergencia, Sanz ha confirmado que el fuego afronta sus "últimas etapas" tras haberse convertido en un episodio "peligrosísimo" y de alta complejidad.

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Asimismo, ha detallado que durante las últimas horas el operativo ha centrado sus esfuerzos en atender con maquinaria ligera y líneas de manguera tres sectores con puntos calientes, aunque las reproducciones detectadas ante las rachas de viento han sido "irrelevantes y dentro de lo previsto".

Además, las labores se concentran en asegurar las "islas" de vegetación no quemadas dentro del perímetro para facilitar la futura restauración natural de la zona.

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La situación actual es fruto de un operativo que en las últimas 24 horas ha superado los 1.100 efectivos sobre el terreno.

El dispositivo terrestre ha contado con el respaldo de 353 medios materiales, entre ellos 21 autobombas, 10 buldóceres y hasta 23 medios aéreos coordinados de forma simultánea.

Sanz ha explicado que aprovechando una previsión meteorológica más favorable para la madrugada, el operativo de tierra mantendrá la vigilancia estricta del perímetro, con especial atención al sector este comprendido entre El Álamo y Aznalcóllar (Sevilla) para consolidar el confinamiento definitivo de las llamas.

Esta mejoría ha llevado a la dirección de la emergencia a autorizar esta misma noche el regreso ordenado a sus viviendas de 154 personas de la aldea de Marigenta (Zalamea la Real), así como de la localidad de El Madroño y sus pedanías (Juan Gallego, Villagordo y Juan Antón).

La evolución del siniestro permite también actualizar y flexibilizar los cortes en la red de carreteras autonómicas y provinciales para facilitar el retorno de los evacuados.

De esta forma, queda abierta por completo la HU-6104 entre Las Delgadas y Marigenta, así como la HU-6108 en el sector sur (entre Paterna del Campo y Tujena); además, se han habilitado los accesos por la HU-6106, SE-6402, SE-6401 y el tramo autorizado de la SE-5400 para acceder a El Madroño y sus núcleos poblacionales.

Por su parte, continúan cerradas al tráfico la SE-5400 (tramo entre Villagordo y El Álamo), la SE-6400 (acceso a El Álamo) y la A-493 por el norte en el kilómetro 25, junto a los accesos a Chorrito, Viguera y La Chata.

Sanz ha concluido su intervención elogiando la "coordinación entre administraciones" y el esfuerzo de los efectivos del dispositivo, que "se han dejado la piel jugándose la vida" en lo que ha calificado como "una carrera de fondo llena de obstáculos". EFE

lra/fp

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