Jornada tranquila y sin incidentes en Melilla con un gran despliegue en la frontera

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Melilla, 15 ago (EFE).- La ciudad autónoma de Melilla ha vivido una jornada tranquila y sin incidentes en la frontera, que ha contado con un gran despliegue y un mayor refuerzo policial del habitual debido a los llamamientos que se han difundido en redes sociales en Marruecos para intentar entrar este sábado de forma irregular en Ceuta y Melilla.

Fuentes de Delegación del Gobierno han trasladado a EFE que la tranquilidad ha dominado durante todo el día tanto en el perímetro fronterizo como en el puesto fronterizo de Beni-Enzar, el único habilitado entre Melilla y Marruecos.

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Aun así, el trasiego de las patrullas de Guardia Civil han sido continuas a lo largo del día en el Dique Sur, uno de los focos de la crisis migratoria que comenzó el pasado 30 de julio, y que ha permanecido cortado al tráfico desde primera hora de la tarde, aunque la situación ha sido de calma en la zona.

También ha habido un notable despliegue policial en el casco urbano de Melilla, aunque la tranquilidad ha sido la nota predominante durante todo el día en la ciudad.

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El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha celebrado la “plena normalidad” que se ha vivido este sábado en la ciudad autónoma, con un “tiempo espléndido y las playas llenas de turistas” gracias a la tranquilidad que se ha vivido en la frontera durante todo el día. EFE

mrg/fp