Estabilizado un incendio forestal en Lousame (A Coruña) que afecta a unas 20 hectáreas

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Santiago de Compostela, 15 ago (EFE).- La Consellería del Medio Rural ha informado este sábado de que ha quedado controlado un incendio forestal en el ayuntamiento coruñés de Lousame, en concreto en la parroquia de Lesende, con una estimación de 20 hectáreas afectadas.

Según indica este departamento del Gobierno gallego, el fuego quedó estabilizado a las 8:45 horas de hoy.

El incendio se inició el viernes a las cinco y media de la tarde y varios medios, tanto terrestres como aéreos, continúan trabajando en estos momentos en su extinción.

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En concreto, se han movilizado en la zona dos técnicos, quince agentes, veinte brigadas, dieciséis motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones. EFE