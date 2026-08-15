España, séptima en la final del relevo mixto de 4x200 libre

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- El equipo español mixto de relevos se quedó lejos del podio en la final del 4x200 libre de los Europeos de París tras concluir en séptima posición con un tiempo de 7:34.41 minutos.
Un registro que dejó al cuartero español, integrado por Miguel Pérez-Godoy, César Castro, Ainhoa Campabadal y Alba Herrero, a más de ocho segundos de la medalla de bronce que se colgó el equipo ruso con un crono de 7:26.35.
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Más lejos concluyó todavía el conjunto español, que presentó una novedosa formación, de Gran Bretaña, que con un registro de 7:24.13 minutos, nuevo récord de los campeonatos, se alzó con la victoria por delante de Alemania, que se colgó la medalla de plata. EFE
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