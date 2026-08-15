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Elevan al menos a dos los muertos en la riada cerca de Ponferrada (León), con dos heridos

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Ponferrada (León), 15 ago (EFE).- Al menos dos mujeres han muerto y dos menores de edad están heridos como consecuencia de una riada y un deslizamiento de tierra registrados este sábado en las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas, pertenecientes al municipio leonés de Ponferrada, han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno y municipales.

Una fuerte tormenta ha descargado esta tarde sobre la zona y ha hecho que se desbordara el río Oza y provocara una riada y un deslizamiento de tierra que han llegado a Manzanedo de Valdueza y Bouzas.

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Según las fuentes, la riada ha anegado una bodega en la que se encontraban seis personas. Dos mujeres adultas han fallecido y dos menores están siendo atendidos por heridas leves, aunque se desconoce si hay desaparecidos.

La fuerza del agua ha causado daños en las carreteras de la zona y ha quedado cortada la que comunica la localidad de Peñalba de Santiago, habitualmente afectada por desprendimientos.

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Varias llamadas han avisado de la situación, por lo que han sido movilizados los Bomberos de Ponferrada, la Policía Nacional, la Policía Local de Ponferrada, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde).

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha activado además el helicóptero de rescate, que se dirige a la zona para colaborar en las labores de búsqueda y evacuación, donde ya se encuentran también varias ambulancias y personal médico procedente del Punto de Atención Continuada (PAC).

Las labores de intervención continúan en la zona, donde los servicios de emergencia mantienen desplegado un amplio operativo para atender a los afectados y evaluar los daños ocasionados por la riada y el deslizamiento de tierras. EFE

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rs-mig-orv-ess/grc

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