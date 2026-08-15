Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El rector de la Universidad de Barcelona pide más recursos para ampliar la "excelencia"

Guardar

Barcelona, 15 ago (EFE).- El rector de la Universidad de Barcelona (UB), Joan Guardia, ha pedido este sábado más recursos para "seguir ampliando la excelencia", después de que este centro haya vuelto a ser el primero de los españoles en liderar la clasificación universitaria más famosa, el ranquin Shanghái 2026.

Joan Guardia ha destacado el hecho de que dentro de las 30 primeras universidades de España en el listado Shanghái de este año "sólo una de las universidades es privada, lo que muestra con datos cuál es la calidad de un sistema y otro".

PUBLICIDAD

En un comunicado divulgado este sábado, la UB destaca que ha obtenido una valoración significativa en el indicador que cuantifica las publicaciones indexadas (producción científica), con una puntuación de 47,8, lo que le permite ocupar la posición 137 en este indicador, y que mejora en rendimiento per cápita, con 27,6 puntos, situándose en el puesto 110 mundial en ese indicador.

"Esto significa que estamos obteniendo un esfuerzo de nuestros investigadores e investigadoras de tal nivel de excelencia que nos colocan dentro de las 110 mejores universidades del mundo en este indicador", ha enfatizado el rector.

PUBLICIDAD

"Nuestra comunidad sabe perfectamente cómo enfocar la producción científica y tiene los conocimientos, la experiencia y la capacidad para hacerlo. Ojalá tuviéramos más recursos para seguir ampliando esa excelencia", ha añadido Guardia.

Treinta universidades españolas, encabezadas por la de Barcelona, figuran entre las mil mejores del mundo según el listado Shanghái 2026, frente a las 36 del año pasado, ya que se han caído ocho respecto de 2025, pero se han incorporado dos nuevas, la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y la de Valladolid.

Algunos de estos centros universitarios mejoran su posición y otros la empeoran respecto al año pasado, pero mantiene su liderato la Universidad de Barcelona, seguida de la Autónoma de Barcelona, la Complutense, Autónoma de Madrid y Granada.

Una vez más, ninguna universidad española aparece entre las cien mejores posicionadas en la lista dominada por EE.UU. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud en Granada, mientras prosiguen las tareas de inspección, que no han detectado “daños estructurales graves”

El terremoto principal, de magnitud 5,2 y con epicentro en Alhendín, ha provocado daños materiales en fachadas y cornisas de varios inmuebles, obligando a algunos desalojos preventivos y a la revisión minuciosa de edificios en distintos puntos de la provincia

Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud en Granada, mientras prosiguen las tareas de inspección, que no han detectado “daños estructurales graves”

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 17 al 21 de agosto: Julia descubrirá que Andrés tiene novia, Pablo será despedido y Digna celebrará su fiesta

La ficción diaria de Antena 3 volverá a reunir a Begoña y Andrés mediante una merienda la próxima semana

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 17 al 21 de agosto: Julia descubrirá que Andrés tiene novia, Pablo será despedido y Digna celebrará su fiesta

Italia vuelve a mandar un mensaje a España con el cierre del espacio Schengen: “En lugar de preocuparse por nosotros, Madrid debería preocuparse por Marruecos”

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, descarta estar “librando ninguna batalla contra España” y ha afirmado estar pendiente para actuar en consecuencia de lo que pase este sábado en Ceuta

Italia vuelve a mandar un mensaje a España con el cierre del espacio Schengen: “En lugar de preocuparse por nosotros, Madrid debería preocuparse por Marruecos”

Unos obreros se topan con nueve millones en oro ocultos en las paredes de un sótano de Flandes que pertenecía a una antigua familia de cerveceros

Los obreros dieron con el tesoro al derribar una pared del sótano de una antigua fábrica de cerveza vinculada a la familia Van Assche, hoy sin herederos conocidos, mientras renovaban las tuberías. Si ningún descendiente reclama la fortuna en cinco años, el oro podría repartirse entre los trabajadores y la plataforma social propietaria del edificio

Unos obreros se topan con nueve millones en oro ocultos en las paredes de un sótano de Flandes que pertenecía a una antigua familia de cerveceros

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

El delantero valenciano pone fin a su etapa culé para reencontrarse con Luis Enrique

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Italia vuelve a mandar un mensaje a España con el cierre del espacio Schengen: “En lugar de preocuparse por nosotros, Madrid debería preocuparse por Marruecos”

Italia vuelve a mandar un mensaje a España con el cierre del espacio Schengen: “En lugar de preocuparse por nosotros, Madrid debería preocuparse por Marruecos”

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos mientras la zona fronteriza amanece tranquila

Gibraltar, la puerta de Europa que los migrantes no buscan pese a estar a pocos kilómetros de África: “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

Un verano devastador para Europa, entre olas de calor e incendios forestales: más de 434.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año

ECONOMÍA

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

DEPORTES

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego