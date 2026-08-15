El rector de la Universidad de Barcelona pide más recursos para ampliar la "excelencia"

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Barcelona, 15 ago (EFE).- El rector de la Universidad de Barcelona (UB), Joan Guardia, ha pedido este sábado más recursos para "seguir ampliando la excelencia", después de que este centro haya vuelto a ser el primero de los españoles en liderar la clasificación universitaria más famosa, el ranquin Shanghái 2026.

Joan Guardia ha destacado el hecho de que dentro de las 30 primeras universidades de España en el listado Shanghái de este año "sólo una de las universidades es privada, lo que muestra con datos cuál es la calidad de un sistema y otro".

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En un comunicado divulgado este sábado, la UB destaca que ha obtenido una valoración significativa en el indicador que cuantifica las publicaciones indexadas (producción científica), con una puntuación de 47,8, lo que le permite ocupar la posición 137 en este indicador, y que mejora en rendimiento per cápita, con 27,6 puntos, situándose en el puesto 110 mundial en ese indicador.

"Esto significa que estamos obteniendo un esfuerzo de nuestros investigadores e investigadoras de tal nivel de excelencia que nos colocan dentro de las 110 mejores universidades del mundo en este indicador", ha enfatizado el rector.

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"Nuestra comunidad sabe perfectamente cómo enfocar la producción científica y tiene los conocimientos, la experiencia y la capacidad para hacerlo. Ojalá tuviéramos más recursos para seguir ampliando esa excelencia", ha añadido Guardia.

Treinta universidades españolas, encabezadas por la de Barcelona, figuran entre las mil mejores del mundo según el listado Shanghái 2026, frente a las 36 del año pasado, ya que se han caído ocho respecto de 2025, pero se han incorporado dos nuevas, la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y la de Valladolid.

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Algunos de estos centros universitarios mejoran su posición y otros la empeoran respecto al año pasado, pero mantiene su liderato la Universidad de Barcelona, seguida de la Autónoma de Barcelona, la Complutense, Autónoma de Madrid y Granada.

Una vez más, ninguna universidad española aparece entre las cien mejores posicionadas en la lista dominada por EE.UU. EFE